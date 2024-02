Jest nowy członek zarządu Orlenu

Ireneusz Sitarski, członek rady nadzorczej Orlenu, został delegowany do czasowego wykonywania czynności członka zarządu płockiego koncernu. Sitarski nową funkcję zacznie pełnić od soboty. Informację w tej sprawie przekazano w piątkowym raporcie giełdowym.

Orlen poinformował w piątek po południu, że rada nadzorcza spółki postanowiła delegować od dnia 17 lutego br. Ireneusza Sitarskiego, członka rady nadzorczej, do czasowego wykonywania czynności członka zarządu płockiego koncernu. Jak wyjaśniono, Sitarski będzie pełnił tę funkcję "do czasu powołania członka zarządu na to stanowisko, przy czym na okres nie dłuższy niż trzy miesiące".