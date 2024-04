Kim jest Ireneusz Fąfara, nowy szef Orlenu

Nowy prezes Orlenu zabrał głos ws. przyszłości koncernu

Nowy prezes Orlenu rozesłał do pracowników koncernu list, w którym napisał: - Koleżanki i Koledzy, zgodnie z decyzją rady nadzorczej Orlen dołączam do Was, jako prezes zarządu. To dla mnie zaszczyt i olbrzymie wyzwanie, któremu podołam tylko przy Waszym zaufaniu, wsparciu i zaangażowaniu.