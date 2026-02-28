Zawieszają i odwołują połączenia. Samoloty przekierowują na lotniska w Europie

Samolot do Dubaju zawrócony, linie lotnicze odwołują loty Źródło: TVN24

Polski MSZ poinformował, że "przestrzeń powietrzna dla ruchu cywilnego nad Iranem, Irakiem, Izraelem, Katarem, Kuwejtem, Bahrajnem i ZEA jest zamknięta". W związku z tym m.in. samoloty z USA zostały przekierowane na europejskie lotniska.

Serwis Flightradar24 podał, że samoloty lecące z USA do ZEA zostały przekierowane. Oto lista:

EK216 do Rzymu,

EK226 do Monachium,

EK230 do Warszawy,

EK202 do Wiednia,

EK236 do Budapesztu,

EK212 do Pragi.

Wizz Air zawiesił loty

- Wizz Air potwierdza, że w związku z eskalacją sytuacji bezpieczeństwa w Iranie, linia zawiesza ze skutkiem natychmiastowym wszystkie loty do i z Izraela, Dubaju, Abu Zabi oraz Ammanu - do dnia 7 marca włącznie - stwierdził w oświadczeniu manager ds. komunikacji korporacyjnej w linii lotniczej Salvatore Gabriele Imperiale.

Dodał także, że "linia na bieżąco monitoruje rozwój wydarzeń i pozostaje w stałym kontakcie z władzami lokalnymi i międzynarodowymi, agencjami ds. bezpieczeństwa lotniczego, służbami odpowiedzialnymi za bezpieczeństwo oraz właściwymi organami administracji państwowej".

Przedstawiciel przewoźnika wyjaśnił, że "decyzje operacyjne będą nadal weryfikowane, a rozkład lotów może ulec zmianie wraz z rozwojem sytuacji".

- Zdajemy sobie sprawę z utrudnień, jakie może to spowodować, i dziękujemy naszym klientom za zrozumienie. Pasażerowie z rezerwacjami objętymi zmianami zostaną poinformowani bezpośrednio i otrzymają informacje o dostępnych możliwościach - poinformował Salvatore Gabriele Imperiale.

LOT odwołał połączenia

W sobotę loty do Izraela odwołał także PLL LOT. Polski przewoźnik poinformował, że odwołanie połączeń związane jest z zamknięciem przestrzeni powietrznej przez Izrael.

W sobotę Izrael i USA zaatakowały Iran. Minister obrony Izraela Israel Kac informował o uderzeniu i dodał, że ze skutkiem natychmiastowym wprowadził "stan wyjątkowy w całym kraju". Z kolei prezydent Donald Trump mówił, że USA rozpoczęły dużą operację wojskową przeciwko Iranowi.

There are currently no civilian aircraft in the airspace over Iran and Iraq. pic.twitter.com/hVq3FFDTO4 — Flightradar24 (@flightradar24) February 28, 2026 Rozwiń

Lista linii, które zawiesiły połączenia

Loty w regionie odwołały jak dotąd:

PLL LOT zawrócił samolot, który leciał z Warszawy do Dubaju, a wcześniej poinformował o wstrzymaniu lotów do Izraela,

Wizzair (połączenia z Izraelem, Dubajem, Abu Zabi i Ammanem; do 7 marca),

brytyjska linia lotnicza Virgin Atlantic,

Air Arabia,

Norwegian Air Shuttle (z i do Dubaju),

Air France (do i z Tel Awiwu i Bejrutu),

holenderska KLM (na linii Amsterdam - Tel Awiw),

Lufthansa (połączenia z Tel Awiwem, Bejrutem, Omanem; do 7 marca),

Qatar Airways,

Turkish Airlines (połączenia z Katarem, Kuwejtem, Bahrajnem, ZEA, Omanem),

Bulgaria Air (połączenia z Tel Awiwem do 2 marca);

Air India do wszystkich krajów Bliskiego Wschodu.

OGLĄDAJ: TVN24 HD

