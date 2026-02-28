Logo TVN24
Biznes
Zawieszają i odwołują połączenia. Samoloty przekierowują na lotniska w Europie

Samolot Airbus A321-231 linii lotniczych Wizz Air
Samolot do Dubaju zawrócony, linie lotnicze odwołują loty
Źródło: TVN24
W związku z atakiem USA i Izraela i odpowiedzią Iranu linie lotnicze zawiesiły połączenia. Niektóre samoloty zmierzające na Bliski Wschód zostały przekierowane na europejskie lotniska, w tym do Warszawy.

WYDANIE SPECJALNE: Atak na Iran. Oglądaj TVN24 i TVN24+

RELACJA: Izrael i USA zaatakowały Iran

Polski MSZ poinformował, że "przestrzeń powietrzna dla ruchu cywilnego nad Iranem, Irakiem, Izraelem, Katarem, Kuwejtem, Bahrajnem i ZEA jest zamknięta". W związku z tym m.in. samoloty z USA zostały przekierowane na europejskie lotniska.

Serwis Flightradar24 podał, że samoloty lecące z USA do ZEA zostały przekierowane. Oto lista:

  • EK216 do Rzymu,
  • EK226 do Monachium,
  • EK230 do Warszawy,
  • EK202 do Wiednia,
  • EK236 do Budapesztu,
  • EK212 do Pragi.

Wizz Air zawiesił loty

- Wizz Air potwierdza, że w związku z eskalacją sytuacji bezpieczeństwa w Iranie, linia zawiesza ze skutkiem natychmiastowym wszystkie loty do i z Izraela, Dubaju, Abu Zabi oraz Ammanu - do dnia 7 marca włącznie - stwierdził w oświadczeniu manager ds. komunikacji korporacyjnej w linii lotniczej Salvatore Gabriele Imperiale.

Dodał także, że "linia na bieżąco monitoruje rozwój wydarzeń i pozostaje w stałym kontakcie z władzami lokalnymi i międzynarodowymi, agencjami ds. bezpieczeństwa lotniczego, służbami odpowiedzialnymi za bezpieczeństwo oraz właściwymi organami administracji państwowej".

Przedstawiciel przewoźnika wyjaśnił, że "decyzje operacyjne będą nadal weryfikowane, a rozkład lotów może ulec zmianie wraz z rozwojem sytuacji".

- Zdajemy sobie sprawę z utrudnień, jakie może to spowodować, i dziękujemy naszym klientom za zrozumienie. Pasażerowie z rezerwacjami objętymi zmianami zostaną poinformowani bezpośrednio i otrzymają informacje o dostępnych możliwościach - poinformował Salvatore Gabriele Imperiale.

Kolejne kraje zamykają przestrzenie powietrzne. Polscy turyści utknęli
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Kolejne kraje zamykają przestrzenie powietrzne. Polscy turyści utknęli

Ze świata

LOT odwołał połączenia

W sobotę loty do Izraela odwołał także PLL LOT. Polski przewoźnik poinformował, że odwołanie połączeń związane jest z zamknięciem przestrzeni powietrznej przez Izrael.

Samolot do Dubaju zawrócony, LOT odwołał wszystkie rejsy do Tel Awiwu
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Samolot do Dubaju zawrócony, LOT odwołał wszystkie rejsy do Tel Awiwu

WARSZAWA

W sobotę Izrael i USA zaatakowały Iran. Minister obrony Izraela Israel Kac informował o uderzeniu i dodał, że ze skutkiem natychmiastowym wprowadził "stan wyjątkowy w całym kraju". Z kolei prezydent Donald Trump mówił, że USA rozpoczęły dużą operację wojskową przeciwko Iranowi.

Lista linii, które zawiesiły połączenia

Loty w regionie odwołały jak dotąd:

  • PLL LOT zawrócił samolot, który leciał z Warszawy do Dubaju, a wcześniej poinformował o wstrzymaniu lotów do Izraela,
  • Wizzair (połączenia z Izraelem, Dubajem, Abu Zabi i Ammanem; do 7 marca),
  • brytyjska linia lotnicza Virgin Atlantic,
  • Air Arabia,
  • Norwegian Air Shuttle (z i do Dubaju),
  • Air France (do i z Tel Awiwu i Bejrutu),
  • holenderska KLM (na linii Amsterdam - Tel Awiw),
  • Lufthansa (połączenia z Tel Awiwem, Bejrutem, Omanem; do 7 marca),
  • Qatar Airways,
  • Turkish Airlines (połączenia z Katarem, Kuwejtem, Bahrajnem, ZEA, Omanem),
  • Bulgaria Air (połączenia z Tel Awiwem do 2 marca);
  • Air India do wszystkich krajów Bliskiego Wschodu.
pc

TVN24 HD
pc
Opracował Krzysztof Krzykowski

Źródło: PAP, tvn24.pl

Źródło zdjęcia głównego: Andrzej Jackowski/PAP

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica