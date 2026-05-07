Polska hubem inwestycyjnym Europy. Co przyciąga kapitał nad Wisłę?

Eksperci wskazują, że mimo dynamicznych zmian regulacyjnych i globalnych wyzwań gospodarczych, Polska utrzymuje silną pozycję jako hub inwestycyjny dla firm z Europy i spoza niej.

Zalety polskiego rynku inwestycyjnego

"Polska łączy bezpieczeństwo prawne z dużą elastycznością prowadzenia biznesu, co czyni ją atrakcyjną zarówno dla inwestorów strategicznych, jak i finansowych" - wskazują autorzy raportu.

W ich ocenie, kluczowe znaczenie ma członkostwo w Unii Europejskiej, które zapewnia swobodę prowadzenia działalności dla inwestorów, dostęp do jednolitego rynku, szeroką sieć umów o unikaniu podwójnego opodatkowania (ponad 90) oraz wysoki poziom ochrony inwestycji.

W ocenie CRIDO, uruchomienie działalności w Polsce jest relatywnie szybkie i nieskomplikowane. Rejestracja spółki trwa zwykle od kilku dni (online) do kilku tygodni.

Szeroki system zachęt

Autorzy raportu przypominają, że Polska jest największym beneficjentem funduszy unijnych w ramach polityki spójności na lata 2021-2027, z budżetem przekraczającym 76 mld euro.

"Na tle Europy Zachodniej Polska oferuje wyjątkowo szeroki i elastyczny system zachęt inwestycyjnych, szczególnie dla projektów przemysłowych i technologicznych" - napisali eksperci CRIDO.

Oceniają, że szansą inwestycyjną jest w Polsce transformacja energetyczna. Do 2030 r. udział OZE w produkcji energii ma przekroczyć 50 proc. Największe możliwości inwestycyjne dotyczą energetyki wiatrowej i słonecznej, energetyki jądrowej, infrastruktury przesyłowej, kontraktów PPA i modeli współdzielenia energii.

