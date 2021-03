Ostre hamowanie na kolei. Zagrożone budowy nawet na 50 liniach

Jak czytamy we wtorkowym wydaniu "Rz", grozi nam ostre hamowanie i tak już opóźnionych inwestycji na liniach kolejowych. Duża część przygotowywanych budów może być zagrożona wstrzymaniem lub nawet utratą unijnego dofinansowania, które w przypadku inwestycji kolejowych sięga 85 proc. wartości projektów. To rezultat - jak zaznacza gazeta - wieloletniej zwłoki w dostosowaniu naszych przepisów do unijnych wymogów związanych z ochroną środowiska i zniecierpliwienia Komisji Europejskiej.