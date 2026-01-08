Logo TVN24
Postępy w realizacji CPK. Wykupiono tysiące nieruchomości

Donald Tusk o nowej nazwie CPK
Spółka Centralny Port Komunikacyjny zakończyła skupowanie gruntów w ramach programu dobrowolnych nabyć na terenie, który ma być lokalizacją dla lotniska będącego częścią programu inwestycyjnego Port Polska - podała firma w komunikacie. Pozyskano już większość budynków mieszkalnych na tym obszarze.

W komunikacie zaznaczono, że pomimo zakończenia programu dobrowolnych nabyć na terenie objętym decyzją lokalizacyjną dla lotniska, program jest kontynuowany na innych obszarach, gdzie są i będą realizowane inwestycje. Spółka wskazała, że w ramach kolejowej odsłony programu działania prowadzone są na linii, która połączy lotnisko z Warszawą i Łodzią.

Tysiące budynków kupione przez CPK

Jak przekazała spółka, w ramach zakończonego etapu Programu Dobrowolnych Nabyć (PDN) na lotnisku, do programu zgłosili się właściciele działek stanowiących około 89 proc. powierzchni, na których jest realizowany pierwszy etap budowy nowego portu lotniczego.

Z komunikatu wynika, że w sumie do końca grudnia 2025 roku nabyto 2526 działek o łącznej powierzchni 2508,5 hektara na terenie objętym rozporządzeniem obszarowym. Spośród 310 budynków mieszkalnych na terenie przyszłego lotniska ostatecznie nabyto 235.

Kolej dużych prędkości do CPK
Planują szybkie pociągi przez Mazowsze. Wybrali wariant trasy
WARSZAWA
Donald Tusk
Premier: nie będziemy więcej używali nazwy, którą nasi poprzednicy zhańbili
2910N104V CPK ZABLOTNIA 04
Afera CPK. Podpisano akt notarialny

Centralne lotnisko między Warszawą a Łodzią

Spółka przekazała, że proces wywłaszczeniowy w obszarze pierwszego etapu budowy lotniska zakończy się w 2026 roku i będzie kontynuowany na obszarach kolejnych zadań programu inwestycyjnego Port Polska, w tym m.in. na odcinku linii Kolei Dużych Prędkości Warszawa – Łódź.

W ramach inwestycji ma powstać m.in. centralne lotnisko zlokalizowane pomiędzy Warszawą i Łodzią oraz system Kolei Dużych Prędkości. Nowy port lotniczy ma być przystosowany początkowo do obsługi 34 mln pasażerów rocznie i zaprojektowany w taki sposób, aby w perspektywie długoterminowej mógł być elastycznie rozbudowywany, zgodnie z potrzebami i prognozami rozwoju rynku.

Budowa już w tym roku

Według przyjętego harmonogramu budowa lotniska na terenie gmin: Baranów, Wiskitki i Teresin ma rozpocząć się w 2026 r. W 2031 r. port lotniczy ma uzyskać niezbędne certyfikacje, a w 2032 r. ma zostać oddany do użytku wraz z pierwszym odcinkiem KDP w Polsce: Warszawa – Port Polska – Łódź. Szacowany koszt inwestycji do 2032 r. to 131,7 mld zł.

CPKLotnictwo
