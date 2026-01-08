Postępy w realizacji CPK. Wykupiono tysiące nieruchomości

Donald Tusk o nowej nazwie CPK Źródło: TVN24

W komunikacie zaznaczono, że pomimo zakończenia programu dobrowolnych nabyć na terenie objętym decyzją lokalizacyjną dla lotniska, program jest kontynuowany na innych obszarach, gdzie są i będą realizowane inwestycje. Spółka wskazała, że w ramach kolejowej odsłony programu działania prowadzone są na linii, która połączy lotnisko z Warszawą i Łodzią.

Tysiące budynków kupione przez CPK

Jak przekazała spółka, w ramach zakończonego etapu Programu Dobrowolnych Nabyć (PDN) na lotnisku, do programu zgłosili się właściciele działek stanowiących około 89 proc. powierzchni, na których jest realizowany pierwszy etap budowy nowego portu lotniczego.

Wizualizacja CPK Źródło: Centralny Port Komunikacyjny

Z komunikatu wynika, że w sumie do końca grudnia 2025 roku nabyto 2526 działek o łącznej powierzchni 2508,5 hektara na terenie objętym rozporządzeniem obszarowym. Spośród 310 budynków mieszkalnych na terenie przyszłego lotniska ostatecznie nabyto 235.

Centralne lotnisko między Warszawą a Łodzią

Spółka przekazała, że proces wywłaszczeniowy w obszarze pierwszego etapu budowy lotniska zakończy się w 2026 roku i będzie kontynuowany na obszarach kolejnych zadań programu inwestycyjnego Port Polska, w tym m.in. na odcinku linii Kolei Dużych Prędkości Warszawa – Łódź.

W ramach inwestycji ma powstać m.in. centralne lotnisko zlokalizowane pomiędzy Warszawą i Łodzią oraz system Kolei Dużych Prędkości. Nowy port lotniczy ma być przystosowany początkowo do obsługi 34 mln pasażerów rocznie i zaprojektowany w taki sposób, aby w perspektywie długoterminowej mógł być elastycznie rozbudowywany, zgodnie z potrzebami i prognozami rozwoju rynku.

Wizualizacja Centralnego Portu Komunikacyjnego Źródło: Centralny Port Komunikacyjny

Budowa już w tym roku

Według przyjętego harmonogramu budowa lotniska na terenie gmin: Baranów, Wiskitki i Teresin ma rozpocząć się w 2026 r. W 2031 r. port lotniczy ma uzyskać niezbędne certyfikacje, a w 2032 r. ma zostać oddany do użytku wraz z pierwszym odcinkiem KDP w Polsce: Warszawa – Port Polska – Łódź. Szacowany koszt inwestycji do 2032 r. to 131,7 mld zł.

