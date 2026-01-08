Postępy w realizacji CPK. Wykupiono tysiące nieruchomości

W komunikacie zaznaczono, że pomimo zakończenia programu dobrowolnych nabyć na terenie objętym decyzją lokalizacyjną dla lotniska, program jest kontynuowany na innych obszarach, gdzie są i będą realizowane inwestycje. Spółka wskazała, że w ramach kolejowej odsłony programu działania prowadzone są na linii, która połączy lotnisko z Warszawą i Łodzią.
Tysiące budynków kupione przez CPK
Jak przekazała spółka, w ramach zakończonego etapu Programu Dobrowolnych Nabyć (PDN) na lotnisku, do programu zgłosili się właściciele działek stanowiących około 89 proc. powierzchni, na których jest realizowany pierwszy etap budowy nowego portu lotniczego.
Z komunikatu wynika, że w sumie do końca grudnia 2025 roku nabyto 2526 działek o łącznej powierzchni 2508,5 hektara na terenie objętym rozporządzeniem obszarowym. Spośród 310 budynków mieszkalnych na terenie przyszłego lotniska ostatecznie nabyto 235.
Centralne lotnisko między Warszawą a Łodzią
Spółka przekazała, że proces wywłaszczeniowy w obszarze pierwszego etapu budowy lotniska zakończy się w 2026 roku i będzie kontynuowany na obszarach kolejnych zadań programu inwestycyjnego Port Polska, w tym m.in. na odcinku linii Kolei Dużych Prędkości Warszawa – Łódź.
W ramach inwestycji ma powstać m.in. centralne lotnisko zlokalizowane pomiędzy Warszawą i Łodzią oraz system Kolei Dużych Prędkości. Nowy port lotniczy ma być przystosowany początkowo do obsługi 34 mln pasażerów rocznie i zaprojektowany w taki sposób, aby w perspektywie długoterminowej mógł być elastycznie rozbudowywany, zgodnie z potrzebami i prognozami rozwoju rynku.
Budowa już w tym roku
Według przyjętego harmonogramu budowa lotniska na terenie gmin: Baranów, Wiskitki i Teresin ma rozpocząć się w 2026 r. W 2031 r. port lotniczy ma uzyskać niezbędne certyfikacje, a w 2032 r. ma zostać oddany do użytku wraz z pierwszym odcinkiem KDP w Polsce: Warszawa – Port Polska – Łódź. Szacowany koszt inwestycji do 2032 r. to 131,7 mld zł.
