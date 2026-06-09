Z kraju Polska w tyle za liderami. Europa inwestuje miliardy na giełdzie Oprac. Natalia Kieszek |

Minister finansów Andrzej Domański o udziale w szczycie G20: Polska ma miejsce przy najważniejszym stole decyzyjnym światowej gospodarki Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: Adobe Stock

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Zgodnie z danymi Eurostatu, na koniec IV kwartału 2025 roku oszczędności Polaków (aktywa i pasywa) przekraczały 3,9 bln zł. Największą część stanowiły środki zgromadzone w walucie i depozytach - ponad 1,9 bln zł.

Udział akcji spółek giełdowych w łącznych oszczędnościach Polaków wyniósł 3 proc. i był na takim samym poziomie jak we Włoszech. Jednocześnie zainwestowana przez Włochów kwota była wyższa (188 mld euro wobec 117,6 mld zł). Łączne oszczędności mieszkańców Włoch też były wyższe i przekraczały 6,3 bln euro.

Oszczędności na giełdzie

Najwięcej na rynku kapitałowym inwestują Finowie. W ich portfelu oszczędności akcje spółek giełdowych stanowiły 13,7 proc. Łączne oszczędności w tym kraju przekraczały 433,3 mld euro, a kapitał zgromadzony w akcjach wynosił niemal 59,6 mld euro.

Na drugim miejscu uplasowały się Szwecja i Niemcy (po 7,2 proc.). Łączne oszczędności naszego zachodniego sąsiada w IV kwartale 2025 r. przekraczały 9,5 bln euro, z czego ponad 683,8 mld euro trzymali oni w akcjach spółek giełdowych. W przypadku Szwedów było to 23,1 bln koron szwedzkich (po aktualnym kursie ok. 9 bln zł), a wartość trzymanych przez nich akcji przekraczała 1,6 bln koron szwedzkich (ok. 651 mld zł).

Jak podał Eurostat, najmniejszy udział akcji w oszczędnościach mieli mieszkańcy:

Słowacji (1,1 proc. - ok. 1,4 mld euro),

Łotwy (1,4 proc. - ok. 692,5 mln euro),

Portugalii (1,8 proc. - ok. 11 mld euro).

Rozwój polskiego rynku kapitałowego

Polski rząd stawia na rozwój krajowego rynku kapitałowego. Dlatego ogłoszono takie inicjatywy jak obecnie procedowany projekt ustawy o Osobistych Kontach Inwestycyjnych, który we wtorek ma być przedmiotem obrad plenarnego posiedzenia Sejmu.

Zgodnie z obecnym projektem OKI miałyby wejść w życie 1 stycznia 2027 r. (wcześniej planowano, że zaczną działać od 1 lipca br.). Aktywa inwestycyjne denominowane w złotych (np. akcje i jednostki funduszy inwestycyjnych) miałyby być zwolnione z tzw. podatku Belki do kwoty 100 tys. zł. Z kolei aktywa o charakterze oszczędnościowym (np. obligacje i lokaty) - do 25 tys. zł.

Wszystkie aktywa zgromadzone na OKI i przekraczające limity miałyby być objęte nowym podatkiem od ich wartości. Rząd przekonywał, że podatek nie będzie przekraczał 1 proc. i miałby być wyliczany według szczegółowego algorytmu uwzględniającego dzienne wyceny, saldo wpłat i czas posiadania konta.

Rząd uważa, że wdrożenie OKI może spowodować, iż na Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie trafi około 25 mld zł do 2030 r. i 74 mld zł do 2040 r.

Grupa Kapitałowa GPW obejmuje najważniejsze instytucje rynku kapitałowego i towarowego w Polsce, i jest największą giełdą w regionie Europy Środkowo-Wschodniej. Na koniec 2025 r. łączna kapitalizacja spółek notowanych na GPW wzrosła o 63,3 proc. rok do roku do ponad 2,4 mld zł i była na najwyższym poziomie w historii.

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Najwyższa w historii była też wartość obrotów akcjami w ramach arkusza zleceń w 2025 r. na głównym rynku, która wyniosła 470,3 mld zł rosnąc o 41,9 proc. rdr. Średnia dzienna wartość obrotów wyniosła niemal 1,9 mld zł. Liczba spółek notowanych na Głównym Rynku GPW na koniec 2025 r. sięgnęła 399 wobec 411 na koniec 2024 r. Było to 356 spółek krajowych i 43 zagraniczne.

10 kwietnia 2026 r. indeks Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie - WIG przekroczył poziom 131,2 tys. pkt. Był to rekordowy wynik dla indeksu, który obejmuje wszystkie spółki notowane na warszawskim parkiecie.

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