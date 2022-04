Kolejne unijne sankcje wobec Rosji weszły w życie. Objęły córki Putina

W piątek wieczorem w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej opublikowano piąty pakiet sankcji na Rosję. Wprowadzają one między innymi zakaz importu węgla z Rosji od sierpnia. Od piątku nie można jednak podpisywać nowych kontraktów na dostawy. Zakazem wjazdu do Unii i zamrożeniem aktywów w Europie zostało objętych 217 osób, w tym córki prezydenta Rosji Władimira Putina.

W czwartek wieczorem wstępne porozumienie w sprawie nowego, piątego pakietu sankcji osiągnęli ambasadorowie państw członkowskich przy UE. Takie porozumienie wymagało jednak zatwierdzenia przez Radę, co stało się w piątek w ramach tzw. procedury pisemnej.

Inwazja Rosji na Ukrainę. Nowe sankcje

Pakiet zakłada zakaz zakupu i importu węgla oraz innych stałych paliw kopalnych do UE, jeśli pochodzą one z Rosji lub są z Rosji eksportowane, począwszy od sierpnia 2022 roku. Import węgla do UE wart jest obecnie 8 mld euro rocznie.