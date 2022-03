Gwałtowny wzrost wizyt na stacjach benzynowych po ataku Rosji na Ukrainę. Nowa analiza

Jak podali eksperci firmy Proxi.cloud i platformy badawczej UCE Research, 24 lutego br., czyli w dniu rozpoczęcia rosyjskiej inwazji na Ukrainę, nastąpił gwałtowny wzrost wizyt na polskich stacjach benzynowych. W porównaniu do poprzedniego dnia wyniósł aż ponad 36 proc. Wzmożony ruch utrzymał się przez trzy dni, tj. do 26 lutego br.

Ekspert: widoczne opanowanie paniki wśród Polaków

- Obecnie można zaobserwować ruch podobny do tego, jaki był notowany przed najazdem wojsk rosyjskich na Ukrainę, a nawet nieco mniejszy. To może wskazywać na opanowanie paniki wśród Polaków - ocenił Adam Grochowski z firmy technologicznej Proxi.cloud. Jak zaznaczył, w pierwszych dwóch dniach ruch był zdecydowanie powyżej średnich wartości odnotowywanych przed atakiem Rosji, aczkolwiek już czwartego dnia od tego momentu widać było zdecydowany spadek.

Z analizy wynika, że 28 lutego br. wyraźnie zmniejszyła się aktywność klientów stacji benzynowych w porównaniu do poniedziałku 21 lutego. Według Mateusza Chołuja z Proxi.cloud, kierowcy nie zaczęli tankować częściej, lecz w obliczu wojny u naszych sąsiadów pojechali na stację szybciej, bo woleli się upewnić, że ich samochody mają pełne baki. - Obecnie sytuacja na stacjach paliw jest stabilna i nie ma pod tym względem powodów do niepokoju - wskazał.

Dodał, że porównując dane z pierwszych dni wojny (24-28 lutego) do analogicznych dni tydzień wcześniej o (17 do 21 lutego br.), liczba wizyt na stacjach paliw wzrosła o blisko 13 proc. Od 24 do 27 lutego br. wynik ten jest znacznie większy, lecz panika okazała się na tyle krótka, że ogólny wzrost liczby wizyt w badanych obiektach z każdym dniem trwania konfliktu wraca do normy - ocenił.