Będą nowe zasady pomocy dla ukraińskich uchodźców

Polska wydłuży pomoc dla ukraińskich uchodźców do końca września

Według danych przygotowanych przez MSWiA dla "Rz", w ośrodkach, które finansuje państwo, mieszka obecnie ponad 42,2 tys. obywateli Ukrainy – to dwa razy mniej niż rok temu, kiedy to w ośrodkach przebywało 82,5 tys. Ukraińców. Resort wylicza również, że od 24 lutego 2022 r. do 27 grudnia 2023 r. we wszystkich województwach ze zorganizowanego zakwaterowania skorzystało prawie 531 tys. uchodźców z Ukrainy.