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Z kraju

Decyzja w sprawie cen gazu. Minister zapowiada termin

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Miłosz Motyka o cenach gazu i ewentualnej interwencji rządu
Źródło wideo: TVN24+
Źródło zdj. gł.: Shutterstock
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W ciągu dwóch tygodni rząd podejmie decyzję o ewentualnej interwencji dotyczącej cen gazu ziemnego - ogłosił w środę minister energii Miłosz Motyka.

- Rozmawiamy o tym na poziomie rządu i myślę, że w ciągu najbliższych dwóch tygodni podejmiemy decyzję dotyczące ewentualnej interwencji. Teraz jest czas analizy tej sytuacji i jak ona będzie przekładała się na taryfy - powiedział Motyka dziennikarzom.

Analiza rynku energii

Dodał, że nie poda na razie szczegółów, w tym źródła finansowania ewentualnych działań osłonowych, ponieważ są one przedmiotem dyskusji.

- Sytuacja na rynku energii elektrycznej także jest przez nas analizowana, ale w tym zakresie pewnie decyzje zapadną później - wskazał także minister.

Minister energii nie podał jeszcze źródeł finansowania działań osłonowych
Minister energii nie podał jeszcze źródeł finansowania działań osłonowych
Źródło zdjęcia: Shutterstock

W poniedziałek minister finansów i gospodarki Andrzej Domański poinformował, że decyzje w sprawie rządowego wsparcia dotyczącego cen gazu dla gospodarstw domowych zapadną w listopadzie, a rząd analizuje i liczy koszty kilku scenariuszy

Większa pojemność magazynów

Motyka uczestniczył w środę w konferencji prasowej w związku z zakończeniem rozbudowy Podziemnego Magazynu Gazu Wierzchowice, należącego do Orlenu. Po tej inwestycji łączna pojemność magazynów gazu w Polsce wzrosła do ok. 4,1 mld m sześc.

- Widzimy potrzebę (...) rozbudowy tych magazynów. O tym rozmawiamy i dlatego też dzisiaj poza Orlenem są tu przedstawiciele Gaz-Systemu i Gas Storage Poland (operatora systemu przesyłowego i operatora magazynów gazu) - powiedział minister.

Źródło: PAP
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Tagi:
Miłosz MotykaMinisterstwo energiiceny gazu
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