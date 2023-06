Gigant zainwestuje w Polsce ponad 4,5 miliarda dolarów. Pracę ma znaleźć 2 tysiące osób

Jak podano, zakład pomoże w zaspokojeniu krytycznego popytu na zdolności integracji i testowania półprzewodnikowych układów scalonych, jaki według przewidywań firmy Intel nastąpi do roku 2027.

Inwestycja za ponad 4,5 mld dolarów

"Inwestycja firmy Intel w Polsce, w połączeniu z istniejącym zakładem produkcji tzw. wafli krzemowych w Irlandii oraz drugim planowanym zakładem produkcji wafli krzemowych w Magdeburgu ( Niemcy ), pomoże stworzyć pierwszy tego typu w Europie, kompleksowy i najbardziej zaawansowany technologicznie łańcuch dostaw w dziedzinie produkcji półprzewodnikowych układów scalonych. Będzie to również katalizator dla dodatkowych inwestycji w ekosystem i innowacje w Polsce i całej Unii Europejskiej" - napisano.

Premier Mateusz Morawiecki o inwestycji

Mateusz Morawiecki podczas piątkowego wystąpienia podkreślał, że to "wielki moment, nie tylko tutaj dla Polski". Jak dodał premier, planowana inwestycja to "element strategii jednej z największych, najważniejszych technologicznych firm świata - strategii, która ma na celu budowę nowych mocy produkcyjnych w produkcji półprzewodników".

Mateusz Morawiecki podkreślał, że inwestycja Intela to element "zacementowania, utrwalenia współpracy transatlantyckiej". - To największa inwestycja greenfield w Polsce (...). Mogę powiedzieć, że (...) wizja rozwoju nowej fabryki Intela jest imponująca - dodał premier.

O firmie Intel

Intel z siedzibą w miejscowości Santa Clara w kalifornijskiej Dolinie Krzemowej w USA to założony w 1968 r. koncern z branży nowych technologii, będący jednym z największych producentów półprzewodników na świecie. Amerykańska firma notowana na giełdzie NASDAQ wytwarza m.in. procesory do komputerów osobistych, a także rozwiązania informatyczne i sprzętowe na potrzeby centrów danych, sztucznej inteligencji oraz pojazdów autonomicznych. W UE zatrudnia ok. 10 tys. pracowników.