"Ta inwestycja jest jedną z największych w historii relacji polsko-amerykańskich"

To jedna z największych inwestycji w historii wyjątkowych relacji polsko-amerykańskich - powiedział w rozmowie z TVN24 ambasador Stanów Zjednoczonych w Polsce Mark Brzezinski, odnosząc się do ogłoszonej właśnie nowej inwestycji Intela. Dodał, że amerykańscy przedsiębiorcy są szczególnie zainteresowani Polską.

Intel poinformował w piątek, że chce zainwestować 4,6 mld dol. i zatrudnić 2 tys. osób w zakładzie integracji i testowania półprzewodników w okolicach Wrocławia. Premier Mateusz Morawiecki podczas piątkowej wizyty we Wrocławiu podkreślił, że Intel przeprowadzi największą inwestycję typu greenfield w historii Polski.

Ambasador USA: jedna z największych inwestycji amerykańskich

- Ta dzisiejsza inwestycja jest jedną z największych w historii wyjątkowych relacji polsko-amerykańskich. Jej wartość to ponad 4 miliardy dolarów. Dotyczy to sektora półprzewodników, branży najbardziej technologicznie nowoczesnej, wyrafinowanej ze wszystkich. Była ogromna konkurencja, aby właśnie tutaj przyciągnąć te zakłady. Polska była najlepiej przygotowana, Polska ma ogromne doświadczenie w technologii. To w końcu kraj Mikołaja Kopernika i Marii Curie-Skłodowskiej - mówił ambasador USA.