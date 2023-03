Ruszają kontrole w firmach transportowych. Na celowniku te z białoruskim i rosyjskim kapitałem

Wirtualna działalność transportowa

Setki ciężarówek, które nie mają gdzie parkować

Przypomniał, że zgodnie z obowiązującymi przepisami, aby przedsiębiorca mógł uzyskać pozwolenie na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego musi spełnić szereg wymagań. Musi mieć siedzibę oraz dysponować tzw. bazą eksploatacyjną, w której muszą być miejsca postojowe dla pojazdów, miejsca na załadunek, rozładunek i serwis. - Te firmy, które zidentyfikowaliśmy mają bazy eksploatacyjne nie za duże. Natomiast liczba pojazdów, którymi one dysponują często idzie w setki . Te pojazdy tak naprawdę nie mają, gdzie fizycznie parkować . Zgodnie z obowiązującymi przepisami miejsca postojowe muszą być zagwarantowane dla jednej trzeciej pojazdów, które zadeklarowała firma i to m.in. jest przedmiotem kontroli. Sprawdzamy, czy te bazy eksploatacyjne fizycznie istnieją i czy są w stanie pomieścić odpowiednią liczbę pojazdów - powiedział główny inspektor transportu drogowego. Zapewnił też, że oprócz kontroli siedzib i baz transportowych inspektorzy ITD sprawdzają niezbędne wykazy i oświadczenia, kompetencje zawodowe, certyfikaty kompetencji zawodowych, oświadczenia dotyczące osób zarządzających transportem w przedsiębiorstwie, zdolność finansową oraz to, czy te osoby nie są karane.

Kontrola czasu pracy kierowców i ich legalności

- To szeroko pojęta kontrola. Dotyczy czasu jazdy, czasu postoju, przerw, odpoczynku dobowego, czy pracy w porze nocnej kierowców. Ale są jeszcze inne bardzo ważne zakresy, które przenikają się także z działaniami innych służb. To szczególnie współpraca ze Strażą Graniczną i Inspekcją Transportu Drogowego. Wiąże się z kontrolami legalności zatrudnienia cudzoziemców. Nadal obywateli Rosji czy Białorusi dotyczą takie nieprawidłowości, jak nielegalny pobyt, nielegalne zatrudnienie. Ten aspekt kontroli jest bardzo ważny. Inspektorzy pracy, których wyznaczyliśmy do tych czynności kontrolnych, specjalizują się w tych zagadnieniach. Pozostały obszar, który również obejmujemy działaniami, to kwestia tego, czy są zawierane prawidłowo umowy o pracę, albo czy umowy cywilnoprawne były zawierane zgodnie z przepisami i czy nie są naruszane przepisy kodeksu pracy - ocenił Zastępca Głównego Inspektora Pracy Dariusz Mińkowski.