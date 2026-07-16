Z kraju Nie tylko "jagodzianki" bez jagód. Są wyniki kontroli Oprac. Bartłomiej Ciepielewski |

Nieprawidłowości w restauracjach. Cezary Królak: najlepiej zgłaszać je na miejscu Źródło zdj. gł.: Kacperio/Shutterstock

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Inspekcja zakwestionowała 9 partii produktów z powodu niewłaściwego składu w stosunku do deklarowanego. Na przykład w "drożdżówkach z jagodami" nie było jagód. Z kolei 78 partii produktów było nieprawidłowo oznakowane.

"Oceną organoleptyczną objęto 39 partii produktów; w tym zakresie nie stwierdzono nieprawidłowości. Parametry fizykochemiczne sprawdzono w 41 partiach ciastek i półproduktów" - wskazano w komunikacie.

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Nieprawidłowości w składzie i oznakowaniu

W ramach kontroli zakwestionowano m.in. podawanie wyłącznie nazwy fantazyjnej, np. "Orfeusz", "Żółwiki" czy "Zebra", która nie pozwalała rozpoznać charakteru produktu. Podawanie informacji niepełnej, np. "rurka z kremem" bez wskazania rodzaju kremu, a także stosowanie niezrozumiałych skrótów, np. "Dr. z jagodą" - podała IJHARS.

Inne stwierdzone nieprawidłowości to m.in. brak oznaczenia "rozmrożone" w przypadku produktów, które przed sprzedażą były zamrożone oraz stosowanie w nazwie wyrobu określeń nieadekwatnych do użytych składników, czy brak wykazania w składzie składników złożonych, np. cukru wanilinowego czy proszku do pieczenia, oraz alergenów i substancji dodatkowych.

📣 IJHARS opublikowała wyniki kontroli w zakresie jakości gofrów, rurek i innych ciastek



👉 Informacje na temat wyników tej kontroli można znaleźć na stronie internetowej IJHARS pod adresem:https://t.co/Wy2EqlEBpA pic.twitter.com/SterP0KCoS — IJHARS (@gijhars) July 16, 2026 Rozwiń

Cukiernie pod lupą IJHARS

W związku ze stwierdzonymi nieprawidłowościami IJHARS zastosuje sankcje przewidziane obowiązującymi przepisami prawa - zaznaczono.

"Jeżeli do przygotowania kremu wykorzystano przetworzone surowce zawierające m.in. tłuszcze roślinne, gotowego wyrobu nie można oznaczyć nazwą 'z bitą śmietaną' ani 'z masą śmietanową'. 'Śmietana' - podobnie jak 'masło' czy 'ser' - to nazwy zarezerwowane dla przetworów mlecznych" - podkreśliła Inspekcja.

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Przypomniano także, że lokal gastronomiczny powinien udostępnić wykaz składników z wyróżnionymi alergenami w menu, w karcie produktu lub w innym widocznym miejscu. Nie powinno być konieczności pytania o niego obsługi lub sprzedawcy.