Zabawki pod lupą Inspekcji Handlowej. Alarmujące wyniki

Zabawki pochodziły głównie z Chin

Nieprawidłowości

W przypadku z kolei piłek jo-jo nieprawidłowości polegały na przekroczeniu dopuszczalnego stosunku masy do współczynnika sprężystości, co - jak podkreślono - może stwarzać ryzyko uduszenia użytkownika w skutek owinięcia się sznurka/gumki wokół szyi.

Ze względu na stwierdzone nieprawidłowości Inspekcja zwróciła się do producentów, by ci uzupełnili np. brakujące informacje przy zabawkach. W 13. przypadkach wydano decyzję zakazującą udostępniania zabawki, ze względu na stwarzanie poważnego zagrożenia. Zwrócono się również do Prezesa UOKiK o wszczęcie postępowań administracyjnych w stosunku do niektórych podmiotów.