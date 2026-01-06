InPost może zmienić właściciela. Niespodziewana oferta przejęcia

Polska gospodarka w 2026 roku - prognoza KE Źródło: TVN24

InPost zapewnia, że przy podejmowaniu decyzji w sprawie ewentualnej transakcji uwzględnione zostaną interesy spółki oraz wszystkich jej interesariuszy.

"Obecnie nie można zapewnić, że doprowadzi to do zawarcia transakcji" - napisano w komunikacie.

Niespodziewana oferta przejęcia InPostu

InPost nie podał informacji, kto złożył propozycję kupna akcji. Zapowiedział, że dalsze informacje będą publikowane "jeśli i kiedy będzie to stosowne".

Firma notowana na giełdzie w Amsterdamie poinformowała, że ogłoszenie o potencjalnym nabywcy jej akcji ma związek z ostatnim zachowaniem się kursu akcji i wzrostem wolumenu obrotu. W ciągu kilku ostatnich sesji akcje spółki wzrosły z 10,30 euro do 11,59 euro, czyli ponad 12 proc.

Wolumen obrotu na sesji w poniedziałek podskoczył do ponad 560 tys. akcji.

Kurs akcji InPostu podskoczył we wtorek o około 20 proc.

Akcjonariusze InPostu

Głównymi akcjonariuszami InPostu są PPF Group (28,75 proc.), A&R Investments, wehikuł inwestycyjny Rafała Brzoski (12,49 proc.), Advent International Corporation (6,50 proc.) oraz Norges Bank (5,01 proc.).

Poniżej progu 5 proc. pakiety akcji InPostu ma m.in. szereg polskich funduszy inwestycyjnych.

InPost, założony przez Rafała Brzoskę, oferuje rozwiązania logistyczne dla branży e-commerce w Europie.

Grupa InPost na koniec trzeciego kwartału 2025 roku dysponowała blisko 90 000 punktami out-of-home, w tym niemal 57 000 urządzeń Paczkomat i ponad 33 000 punktów PUDO w 9 krajach (Wielka Brytania, Francja, Polska, Włochy, Hiszpania, Portugalia, Belgia, Luksemburg, Holandia).

InPost świadczy także usługi kurierskie i fulfillment dla sprzedawców e-commerce, współpracując z około 100 000 e-sprzedawców.

W trzecim kwartale 2025 r. wolumen paczek obsłużonych przez InPost wyniósł 351,5 mln, co oznacza wzrost o 34 proc. rdr.

