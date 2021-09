innogy zmienia nazwę, będzie też nowe logo. Padł termin

"W grudniu 2021 spółki innogy w Polsce zmienią nazwę na E.ON. Na materiałach oraz dokumentach firmowych, budynkach i w salonach obsługi pojawi się nowe logo, a portal 'Moje innogy' zostanie zastąpiony przez 'Mój E.ON'. Jeszcze we wrześniu uruchomiona zostanie dedykowana strona www dotycząca rebrandingu" - zapowiedziała firma.

Co to oznacza dla klientów

Spółka zapewniła, że wszystkie obowiązujące umowy i ich warunki pozostają bez zmian, a klienci nie muszą podejmować żadnych działań ze swojej strony. "Takie same pozostają: warunki Państwa umów, numery rachunków bankowych do płatności, formy kontaktu z nami" - czytamy w wiadomości e-mail skierowanej do klientów.