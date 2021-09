Duży bank ostrzega przed oszustami. "Pieniędzy nie odzyskasz"

ING Bank Śląski ostrzega przed rosnącą liczbą oszustw inicjowanych na platformie do sprzedaży używanych rzeczy - Vinted. Cyberprzestępcy wysyłają e-maile, które mają rzekomo doprowadzić do finalizacji transakcji. Wcześniej ostrzegano przed podobnymi oszustwami w serwisie OLX.

Przedstawiciele banku ostrzegają, by zachować szczególną ostrożność, gdy otrzymamy wiadomość w Vinted, np. "Kupiłam właśnie od Ciebie przedmiot. Potwierdź sprzedaż na mailu". "Finalizując rzekomą transakcję przez instrukcję podaną w mejlu, możesz trafić na strony, które wyglądają jak od pośredników płatności oraz bankowe. Jeśli z nich skorzystasz, oszuści zdobędą m.in. Twój login i hasło do bankowości, które wykorzystają do kradzieży pieniędzy z konta" - wyjaśniono.

Vinted - ING ostrzega przed oszustami

Przedstawiciele ING Banku Śląskiego ostrzegli, że oszuści próbują przejąć konto bankowe np. przez zmianę numeru telefonu do autoryzacji lub aktywację aplikacji. W tym celu przygotowano strony łudząco podobne do oficjalnej strony pośrednika płatności lub banku, na których znajdziemy pola do wpisania loginu i pełnego hasła do bankowości, PIN-u do aplikacji, numeru PESEL.