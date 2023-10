Bank zapowiada zmiany dla klientów. Komunikat

"Zmiany w Moim ING będą widoczne od 12 listopada dla klientów indywidualnych i przedsiębiorców. Strona główna aplikacji mobilnej będzie podzielona na trzy główne sekcje. Pierwsza to Moje finanse, w której widać będzie wszystkie produkty finansowe. Druga to osiem Skrótów, dzięki którym można szybko dotrzeć do najpotrzebniejszych funkcji np. płatności BLIK, salda rachunku, przelewów do ZUS. Klient może samodzielnie ustawić skróty do wybranych usług i dodatków. Trzecia sekcja Wybrane dla Ciebie to obszar, w którym użytkownik zobaczy spersonalizowane podpowiedzi i oferty" - wyjaśnił bank.