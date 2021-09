Fałszywa strona ING Banku Śląskiego. Ostrzeżenie przed próbą wyłudzenia danych do logowania

Klienci ING Banku Śląskiego znaleźli się na celowniku oszustów. Cyberprzestępcy przygotowali fałszywą stronę banku, która wyłudza dane do logowania - poinformował zespół cyberbezpieczeństwa w Komisji Nadzoru Finansowego (CSIRT KNF).

ING Bank Śląski - fałszywa strona

Do tego wpisu odniósł się zespół cyberbezpieczeństwa w Komisji Nadzoru Finansowego. "Uwaga! Oszuści przygotowali fałszywą stronę @ING__Polska, która wyłudza dane do logowania. Nie dajcie się oszukać! Przed wprowadzeniem hasła zawsze dokładnie weryfikujcie adres strony, na której się znajdujecie" - czytamy we wpisie CSIRT KNF.