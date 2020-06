Trzy banki ostrzegają przed utrudnieniami

Problemy z płatnościami kartami oraz z korzystaniem z bankomatów. To utrudnienia, które w najbliższych dniach czekają klientów kilku banków.

ING Bank Śląski

W związku z planowanymi pracami serwisowymi w nocy z soboty na niedzielę, od 0.00 do 5.30, klienci ING Banku Śląskiego mogą mieć problem z: wpłatomatami (poza wpłatami za pomocą Blika), kantorem w Moim ING, zamówieniem karty płatniczej, płaceniem kartami w internecie, potwierdzanych jednorazowym kodem SMS (3D Secure), aktywacją kart, zmianą limitów transakcyjnych i nadawaniem kodów PIN, aktywacją płatności kartami w telefonie oraz przelewem z rachunku karty kredytowej.

Dodatkowo, w nocy z niedzieli na poniedziałek, od 23.30 do 4.30, mogą wystąpić chwilowe problemy z wypłatami i wpłatami w bankomatach ING i sieci Planet Cash.

BNP Paribas

W środę od godziny 22.00 do godziny 1.30 w czwartek serwis www.bnpparibas.pl będzie niedostępny ze względu na zaplanowane prace serwisowe. Jednocześnie przedstawiciele BNP Paribas zapewnili, że dostęp do bankowości mobilnej, operacje kartowe i dostęp do bankomatów będzie przebiegać bez zakłóceń.