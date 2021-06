Utrudnienia w dziewięciu bankach. "Wypłać wcześniej gotówkę"

ING Bank Śląski, Bank Millennium, Alior Bank oraz Getin Bank - to tylko niektóre banki, które w najbliższy weekend zaplanowały prace serwisowe. W związku z tym klienci muszą liczyć się z przerwami w dostępie do konta oraz możliwymi utrudnieniami w realizacji płatności.

ING Bank Śląski

To nie koniec utrudnień dla klientów tego banku w najbliższych dniach. W nocy z niedzieli na poniedziałek, od godz. 22.30 do 4.30, zostaną przeprowadzone prace serwisowe sieci urządzeń Planet Cash/ ING. W tym czasie mogą występować chwilowe przerwy w realizacji transakcji wpłat i wypłat w bankomatach.

BNP Paribas

W niedzielę w godz. 22.00 do 22.40 system GOmobile Biznes będzie niedostępny w związku z prowadzonymi pracami serwisowymi. Mobile Biznes to aplikacja stworzona dla klientów firmowych i korporacyjnych.

Bank Millennium

W nocy z piątku na sobotę, w godz. 2.00-2.20, zostaną przeprowadzone prace serwisowe, w związku z czym mogą występować chwilowe utrudnienia w dostępie do niektórych opcji związanych z obsługą kart płatniczych. Chodzi między innymi o: płatności Blik dla kart kredytowych, przelewy i spłatę karty kredytowej, zastrzeganie, aktywację i zakładanie kart, płatności 3D-Secure oraz zmianę danych kart (np. limity dzienne, PIN).

Alior Bank

Ze względu na prace serwisowe w piątek od godz. 23.00 do soboty do godz. 10:00 system bankowości internetowej oraz mobilnej będą niedostępne. Jak zapewniono, "prace nie mają wpływu na transakcje kartowe i wypłaty z bankomatów".

Getin Bank

Z soboty na niedzielę, od 0.00 do 6.00, będą prowadzone prace techniczne. W tym czasie bankowość internetowa i mobilna będzie niedostępna.

Idea Bank

W związku z pracami modernizacyjnymi w piątek od godz. 22.00 do godziny 6.00 w sobotę nastąpi przerwa w dostępie do bankowości internetowej Idea Cloud oraz aplikacji mobilnej.

Bank BPS

W poniedziałek od godz. 22.00 do godz. 2.00 we wtorek z powodu prac serwisowych prowadzonych w Banku BPS mogą wystąpić przerwy w dostępie do systemu bankowości elektronicznej.