Awaria w dużym banku. "Ważna informacja"

Z informacji dostępnych na stronie serwisu Downdetector, który gromadzi informacje o problemach wysyłanych przez internautów, wynika, że awaria w ING Banku Śląskim rozpoczęła się we wtorek po godzinie 15. To wtedy zaczęła rosnąć liczba zgłoszeń o utrudnieniach.

"Ważna informacja! Występują przejściowe problemy z dostępem do Mojego ING. Nasi pracownicy pracują nad ich rozwiązaniem. Przepraszamy Was za wszelkie niedogodności. O sytuacji będziemy informować Was na bieżąco" - czytamy we wpisie na Facebooku.