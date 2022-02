Weekendowe utrudnienia dla klientów czterech banków

czytaj dalej

Rosyjski atak na Ukrainę przekłada się bezpośrednio na nasze portfele. Zdaniem ekonomistów droga ropa naftowa i gaz mogą podbić już i tak wysoką inflację. Według Polskiego Instytutu Ekonomicznego w najbliższych miesiącach wzrost cen może osiągnąć dwucyfrowy poziom. To z kolei może zwiastować kolejne podwyżki stóp procentowych, co przekłada się na miesięczne raty kredytów. Słabszy złoty to też nie najlepsza wiadomość dla frankowiczów.