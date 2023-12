Inflacja w Polsce. Znamy najnowsze dane

Ze wstępnych danych GUS (opublikowanych na koniec listopada) wynikało , że inflacja wyniosła w listopadzie 6,5 procent rok do roku oraz 0,7 procent miesiąc do miesiąca.

Inflacja w listopadzie 2023 - dane GUS

Ceny towarów i usług - listopad 2023

"RPP wstrzyma się z decyzjami o stopach do marcowej projekcji NBP z uwagi na niepewność co do (1) cen regulowanych, (2) stawki VAT na żywność i (3) kształtu polityki fiskalnej (podwyżki płac w administracji, wysokość deficytu). Stopy mogą pozostać bez zmian do końca 2024, ale rosną szanse na wcześniejsze obniżki" - stwierdzili analitycy.