Są nowe dane o inflacji w Polsce. Takiej sytuacji nie było od lutego 2022 roku

Inflacja w lipcu 2023 roku wyniosła 10,8 procent, licząc rok do roku - wynika ze wstępnych danych Głównego Urzędu Statystycznego (GUS). W porównaniu z poprzednim miesiącem ceny spadły o 0,2 procent. W czerwcu wzrost cen towarów i usług wynosił w ujęciu rocznym 11,5 procent.

Konsensus rynkowy, czyli mediana prognoz analityków, zakładała wzrost cen w lipcu o 10,9 proc. Ze wstępnych danych GUS opublikowanych w poniedziałek wynika, że inflacja wyniosła 10,8 proc. rok do roku.

W porównaniu z poprzednim miesiącem ceny spadły o 0,2 proc. To pierwsza taka sytuacja od lutego 2022 roku, kiedy inflacja spadła o 0,3 proc. miesiąc do miesiąca.

Inflacja w Polsce - lipiec 2023

Ze wstępnych danych wynika, że w lipcu br. w ciągu roku ceny żywności i napojów bezalkoholowych wzrosły o 15,6 proc. Nośniki energii podrożały o 16,7 proc., a ceny paliw do prywatnych środków transportu spadły o 15,5 proc.

W ujęciu miesięcznym ceny żywności i napojów bezalkoholowych spadły 0,2 proc. Z kolei ceny nośników energii utrzymały się na tym samym poziomie, a ceny paliw do prywatnych środków transportu wzrosły o 0,4 proc. w porównaniu do czerwca.

Inflacja w lipcu - komentarze

Ekonomiści mBanku wskazali, że inflacja w lipcu zwolniła do 10,8 proc. rok do roku. "Szoł skrada jednak spadek cen w ujęciu miesięcznym o 0,2 proc. To taka prawie normalna wartość jak na ten miesiąc, bo tu rządzi żywność. Inflacja bazowa spadła z 11,1 proc. r/r w okolice 10,7 proc. r/r" - napisali. W ocenie przedstawicieli tego banku "okres podbitki szokami wojennymi za nami".