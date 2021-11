Inflacja w Unii Europejskiej. Polska spadła z niechlubnego podium

Inflacja w Unii Europejskiej w październiku wyniosła 4,4 procent rok do roku wobec 3,6 procent we wrześniu. Najmocniej ceny wzrosły na Litwie, która wyprzedziła Estonię i Węgry - wynika z najnowszych danych unijnego urzędu statystycznego Eurostat. Polska spadła z niechlubnego podium.

Na drugim biegunie znalazła się Litwa, która pod względem wzrostu cen wyprzedziła Estonię. W październiku br. na Litwie inflacja wyniosła 8,2 proc., podczas gdy we wrześniu było to 6,4 proc. W przypadku Estonii inflacja wzrosła z 6,4 proc. we wrześniu do 6,8 proc. w październiku. Na Węgrzech zanotowano wzrost cen o 6,6 proc. rok do roku, podczas gdy miesiąc wcześniej było to 5,5 proc.