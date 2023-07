Niemcy niechlubnym wyjątkiem w Unii Europejskiej. Są nowe dane o inflacji

Inflacja w Unii Europejskiej w czerwcu 2023 roku spadła do 6,4 procent rok do roku wobec 7,1 procent w maju - wynika z najnowszych danych unijnego urzędu statystycznego Eurostat. Węgry mają najwyższą inflację w całej Unii Europejskiej. Polska znalazła się tuż za podium niechlubnego zestawienia.

Eurostat podał w środę że inflacja w strefie euro wyniosła w czerwcu 5,5 proc., licząc rok do roku, podczas gdy w maju było to 6,1 proc. Dla porównania przed rokiem ten wskaźnik był na poziomie 8,6 proc. W przypadku całej Unii Europejskiej tempo wzrostu cen w minionym miesiącu spadło do 6,4 proc. rok do roku, z 7,1 proc. w maju. W czerwcu 2022 roku inflacja w UE wynosiła 9,6 proc.