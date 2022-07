Polska w inflacyjnej czołówce Europy. Dane Eurostatu

Inflacja w czerwcu 2022 roku wyniosła w Polsce 14,2 procent rok do roku - wynika z danych podanych przez Eurostat. Dla porównania, w maju wzrost cen wyniósł 12,8 procent w ujęciu rocznym. Ceny konsumpcyjne w strefie euro wzrosły o 8,6 procent, a w skali całej Unii Europejskiej inflacja wyniosła 9,6 procent.

Inflacja w UE - czerwiec 2022. Gdzie jest najwyższa, a gdzie najniższa?

Najniższą inflację odnotowano na Malcie (6,1 proc.), we Francji (6,5 proc.) i w Finlandii (8,1 proc.). W najwiekszym stopniu ceny rosły w Estonii (22 proc. ), na Litwie (20,5 proc.) i Łotwie (19,2 proc.). W porównaniu z minionym miesiącem inflacja spadła w dwóch państwach członkowskich, a wzrosła w dwudziestu pięciu.

Inflacja według Eurostatu. Czym jest wskaźnik HICP?

Wskaźnik HICP to zharmonizowany wskaźnik cen konsumpcyjnych, obliczany według ujednoliconej metodologii Biura Statystycznego Unii Europejskiej. Zgodnie z kryterium inflacyjnym, zawartym w Traktacie z Maastricht, HICP jest podstawą do oceny stabilizacji cen.

Dane do inflacji HICP pochodzą z wydatków budżetów gospodarstw domowych oraz z rachunków narodowych, a do CPI tylko z wydatków budżetów domowych.

Według liczonego inną metodą wskaźnika GUS, w czerwcu ceny w naszym kraju wzrosły o 15,5 procent, licząc rok do roku. To najwyższy poziom od od marca 1997 roku, czyli od ponad 25 lat. W stosunku do poprzedniego miesiąca ceny towarów i usług wzrosły o 1,5 procent.