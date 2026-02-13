Logo TVN24
Biznes
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Notowania
Pieniądze
Nieruchomości
Rynki
Dla firm
Więcej
Prawo
Ze świata
Tech
Handel
Moto
Dla seniora
Turystyka
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Z kraju

Nowe dane o inflacji w Polsce

43-latka w systemie fiskalnym wprowadzała fikcyjne zwroty towarów (zdjęcie ilustracyjne)
Glapiński: wszystkie prognozy wskazują, że powrót inflacji do celu w Polsce jest trwały
Źródło: TVN24
Ceny towarów i usług konsumpcyjnych w styczniu 2026 roku wzrosły rok do roku o 2,2 procent, a w porównaniu z poprzednim miesiącem ceny wzrosły o 0,6 procent - podał we wstępnych danych Główny Urząd Statystyczny.

Ankietowani przez PAP Biznes analitycy oczekiwali wzrostu cen w styczniu o 1,9 proc. rdr i wzrostu o 0,6 proc. mdm.

"Spodziewaliśmy się głębszego spadku"

"Inflacja w styczniu spadła do 2,2 proc. rdr z 2,4 proc. rdr w grudniu. Spodziewaliśmy się głębszego spadku - nasza prognoza wynosiła 1,7 proc. rdr, a konsensus 1,9 proc. rdr. Jednym z powodów zaskoczenia w górę były silniejsze od oczekiwań wzrosty cen żywności oraz nośników energii" - napisali w mediach społecznościowych analitycy PKO Research.

Eksperci zwrócili uwagę, że opublikowane dane uwzględniają już nową klasyfikację towarów i usług COICOP 2018. Podkreślili również, że obecne szacunki mają charakter wstępny i zostaną skorygowane za miesiąc - po wprowadzeniu nowego koszyka inflacyjnego.

"Pomimo lekkiego niedosytu uważamy, że powrót do celu inflacyjnego jest trwały, co umożliwi obniżkę stóp procentowych na najbliższym posiedzeniu RPP w marcu" - dodali.

Analitycy ING Economics Poland zwrócili uwagę, że inflacja CPI w styczniu okazała się wyższa od oczekiwań. Jak podkreślają, wpływ na to miały głównie "nieco wyższe ceny energii i żywności", a także "przejście na COICOP 2018".

"Mechanizmy dezinflacyjne są mocno zakorzenione, dlatego RPP obniży w marcu stopy o 25pb. Czekamy na projekcję NBP i aktualizację koszyka CPI" - napisali.

"Mamy na początku roku zaskoczenie w górę na inflacji, według wstępnych danych GUS, finalne dane poznamy w połowie marca. W porównaniu z poprzednim miesiącem ceny towarów i usług wzrosły o 0,6 proc. mdm. Inflacja ciągle spada i pozostaje w celu inflacyjnym więc wynik powyżej oczekiwań nie powinien powstrzymywać RPP z kolejnym cięciem stóp w marcu" - napisali z kolei eksperci Alior Analizy Ekonomiczne.

"Wraz z odczytem CPI, Jason (piątek 13go!) przyszedł po kupujących obligacje. Z wielką maczetą. Inflacja w styczniu 2,2 proc. (+0,6 proc. mdm). Inflacja bazowa 2,5-2,6 proc. Przed nami rewizja koszyka (pewnie zdejmie 0,1pp). Inflacja poniżej 2 proc. w lutym/marcu" - ocenili analitycy mBank Research.

OGLĄDAJ: Rząd o SAFE. "Wszyscy ci, którzy próbują ten program zohydzić, działają przeciwko polskiej obronności"
konfa rządu

Rząd o SAFE. "Wszyscy ci, którzy próbują ten program zohydzić, działają przeciwko polskiej obronności"

konfa rządu
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Autorka/Autor: Bartłomiej Ciepielewski

Źródło: tvn24.pl

Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock

Udostępnij:
Tagi:
Inflacja
Zobacz także:
orlen shutterstock_2152259391
Orlen i 1,5 miliarda złotych straty. Marcin O. z zarzutami po powrocie do Polski
Z kraju
pieniadze pln renta emerytura shutterstock_2437719765_1
ZUS o waloryzacji emerytur
Dla seniora
zakupy sklep market koszyk shutterstock_2353461275_1
Te produkty podrożały najbardziej
Handel
Warszawa, 15.01.2026. Prezydent RP Karol Nawrocki i minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski podczas spotkania noworocznego z szefami misji dyplomatycznych akredytowanymi w Rzeczypospolitej Polskiej
Sikorski: prezydent złamał publiczne zobowiązanie
Z kraju
shutterstock_2250571743
Padła szóstka w Lotto
Z kraju
fabryka samochodów, aut
Rekrutacja w "polskim hubie motoryzacyjnym". Niedługo pierwsze ogłoszenia
Dla pracownika
Palac Prezydencki
Drugie podejście, ten sam finał. Prezydent: decyzja mogła być tylko jedna
Z kraju
pap_20250626_034
Zwrot w sprawie unijnych funduszy dla Węgier
Ze świata
pap_20230427_0SZ
Chcą przekonać turystów do Radomia. Ogłoszono przetarg
Turystyka
SMS z informacją o paczce może być oszustwem. Policja ostrzega
Oszustwo na zwrot podatku. Ostrzeżenie
Z kraju
Komisja Europejska
Policja weszła do biur Komisji Europejskiej. Bada transakcje za 900 milionów euro
Ze świata
Małgorzata Rozenek-Majdan
"Zamykam ten rozdział". UOKiK ukarał Małgorzatę Rozenek-Majdan
Z kraju
Chińskie samochody elektryczne
Chiny dają zielone światło. Liczą na "miękkie lądowanie"
Moto
pap_20241213_04P
Dymisje w Grupie Azoty. Ministerstwo zapowiada dokapitalizowanie spółki
Rynki
shutterstock_1809043075
Kłopoty z płatnościami w całej Polsce. "Nie działają karty"
Tech
rosja moskwa ludzie shutterstock_2702284625
Rosja próbuje zablokować popularną aplikację. "Zmniejszenie bezpieczeństwa"
Ze świata
Andrej Babis
Premier Czech krytykuje system UE. "Niszczą nasz przemysł"
Ze świata
shutterstock_1581789865
Gigantyczny zysk z OpenAI. Japoński holding pokazuje wyniki
Tech
Boeing 747-8 linii Lufthansa (zdjęcie poglądowe)
Strajk zatrzymał ruch lotniczy. Ponad 460 lotów odwołanych
Turystyka
Awaria sieci komórkowej
Operator dużej sieci ukarany. "Nieuczciwa sankcja"
Z kraju
Samochody import
Sankcje omijane tylnymi drzwiami. Auta wysyłane do Rosji wbrew stanowisku marek
Moto
warszawa - Sheviakova Kateryna shutterstock_2539906581
"Nasza gospodarka wrzuciła wyższy bieg". Nowe dane o PKB
Z kraju
shutterstock_2345459261
Rząd "pożyczył" jej twarz. Sprawa trafiła do sądu
Tech
pap_20251114_0PS
Spór o reklamy na dworcach. "Działanie na szkodę"
Z kraju
pieniadze kalkulator shutterstock_2633375769
TSUE zadecydował w sprawie wskaźnika WIBOR
Ze świata
Rzeszów, 11.02.2026. Produkcja pączków na Tłusty Czwartek
"Ta cena jest uczciwa za pączka"
Z kraju
Olimpijska reprezentacja Polski podczas ceremonii otwarcia zimowych igrzysk we Włoszech
Wrze w sprawie strojów. Firmy komentują
Łukasz Figielski
paliwo benzyna stacja benzynowa shutterstock_2431576363
Ceny paliw w dół
Moto
Donald Trump
"Piękny, czysty". Trump ma podpisać rozporządzenie
Ze świata
Kopalnia KWK Borynia-Zofiówka-Bzie w Jastrzębiu-Zdroju
Prezes zarabia 60 tysięcy miesięcznie. Będzie wniosek o obniżkę
Z kraju

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica