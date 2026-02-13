Nowe dane o inflacji w Polsce

Glapiński: wszystkie prognozy wskazują, że powrót inflacji do celu w Polsce jest trwały Źródło: TVN24

Ankietowani przez PAP Biznes analitycy oczekiwali wzrostu cen w styczniu o 1,9 proc. rdr i wzrostu o 0,6 proc. mdm.

"Spodziewaliśmy się głębszego spadku"

"Inflacja w styczniu spadła do 2,2 proc. rdr z 2,4 proc. rdr w grudniu. Spodziewaliśmy się głębszego spadku - nasza prognoza wynosiła 1,7 proc. rdr, a konsensus 1,9 proc. rdr. Jednym z powodów zaskoczenia w górę były silniejsze od oczekiwań wzrosty cen żywności oraz nośników energii" - napisali w mediach społecznościowych analitycy PKO Research.

Eksperci zwrócili uwagę, że opublikowane dane uwzględniają już nową klasyfikację towarów i usług COICOP 2018. Podkreślili również, że obecne szacunki mają charakter wstępny i zostaną skorygowane za miesiąc - po wprowadzeniu nowego koszyka inflacyjnego.

"Pomimo lekkiego niedosytu uważamy, że powrót do celu inflacyjnego jest trwały, co umożliwi obniżkę stóp procentowych na najbliższym posiedzeniu RPP w marcu" - dodali.

Analitycy ING Economics Poland zwrócili uwagę, że inflacja CPI w styczniu okazała się wyższa od oczekiwań. Jak podkreślają, wpływ na to miały głównie "nieco wyższe ceny energii i żywności", a także "przejście na COICOP 2018".

"Mechanizmy dezinflacyjne są mocno zakorzenione, dlatego RPP obniży w marcu stopy o 25pb. Czekamy na projekcję NBP i aktualizację koszyka CPI" - napisali.

"Mamy na początku roku zaskoczenie w górę na inflacji, według wstępnych danych GUS, finalne dane poznamy w połowie marca. W porównaniu z poprzednim miesiącem ceny towarów i usług wzrosły o 0,6 proc. mdm. Inflacja ciągle spada i pozostaje w celu inflacyjnym więc wynik powyżej oczekiwań nie powinien powstrzymywać RPP z kolejnym cięciem stóp w marcu" - napisali z kolei eksperci Alior Analizy Ekonomiczne.

"Wraz z odczytem CPI, Jason (piątek 13go!) przyszedł po kupujących obligacje. Z wielką maczetą. Inflacja w styczniu 2,2 proc. (+0,6 proc. mdm). Inflacja bazowa 2,5-2,6 proc. Przed nami rewizja koszyka (pewnie zdejmie 0,1pp). Inflacja poniżej 2 proc. w lutym/marcu" - ocenili analitycy mBank Research.

