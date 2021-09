Wzrost cen towarów i usług w Polsce. Nowe dane GUS o inflacji w sierpniu 2021 roku

Ceny towarów i usług konsumpcyjnych w sierpniu 2021 roku wzrosły rok do roku o 5,5 procent, a w porównaniu z poprzednim miesiącem ceny wzrosły o 0,3 procent - podał Główny Urząd Statystyczny. Oznacza to, że wzrost cen przyspieszył do poziomu niewidzianego nad Wisłą od ponad dwudziestu lat.

Wcześniej we wstępnym szacunku GUS podał, że w sierpniu ceny wzrosły rok do roku o 5,4 proc., a miesiąc do miesiąca wzrosły o 0,2 proc.

Ostatni raz inflacja była wyższa w czerwcu 2001 roku, gdy wynosiła 6,2 procent.

Inflacja w sierpniu PAP

Jak poinformował GUS w sierpniu br. w porównaniu z poprzednim miesiącem największy wpływ na wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem miały wyższe ceny w zakresie mieszkania (o 0,6 proc.) oraz transportu (o 1,4 proc.), które podwyższyły ten wskaźnik odpowiednio o 0,15 p. proc i 0,13 p. proc. Niższe ceny żywności (o 0,3 proc.) oraz odzieży i obuwia (o 0,9 proc.) obniżyły ten wskaźnik odpowiednio o 0,08 p. proc i 0,04 p. proc.

W porównaniu z miesiącem analogicznym poprzedniego roku wyższe ceny w zakresie transportu (o 17,8 proc.) oraz mieszkania (o 6,1 proc.) pod­niosły ten wskaźnik odpowiednio o 1,58 p. proc. i 1,52 p. proc.

Inflacja w Polsce - komentarze ekonomistów

"GUS zrewidował sierpniową inflację CPI do 5,5 proc. r/r (najwyżej od dwóch dekad). Żywność drożeje w tempie 3,7 proc. r/r, a nośniki energii o 6,6 proc. r/r (od sierpnia droższy gaz). Szacujemy, że inflacja bazowa wzrosła w okolice 3,9 proc. r/r z 3,7 proc. r/r w lipcu" - napisano w komentarzy Analiz Pekao.

"I mamy niespodziankę. Inflacja w sierpniu wyniosła 5,5 proc. r/r (flash wskazywał na 5,4 proc. r/r). Inflacja bazowa 3,9-4 proc. r/r" - czytamy natomiast w komentarzu mBank Research.

Inflacja a stopy procentowe - co może zrobić RPP?

Jednym z działań, jakie może podjąć Rada Polityki Pieniężnej w związku z szybkim wzrostem cen, jest podwyżka stóp procentowych. W Polsce stopy procentowe są obecnie na najniższym poziomie w historii.

W ubiegłym roku Rada Polityki Pieniężnej trzykrotnie obniżała stopy procentowe: 17 marca, 8 kwietnia i 28 maja. Natomiast ostatni raz, gdy RPP podniosła stopy procentowe, zdarzyło się 10 maja 2012 roku.

Prezes Narodowego Banku Polskiego Adam Glapiński powiedział w ub. tygodniu, że chciałby, aby warunki do podwyżki stóp procentowych nastąpiły jak najszybciej, już w pierwszym kwartale 2022 roku. Dodał, że podwyżka stóp proc. o 15 pb nie miałaby wpływu na gospodarkę, a inflacja może obniżyć się do ok. 3,5 proc. w drugiej połowie przyszłego roku.

Autor:mp/ToL

Źródło: PAP