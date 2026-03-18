Większy lęk przed inflacją. Nowe dane GUS

Rok temu - w marcu 2025 - wartość wskaźnika była na poziomie 27 punktów.
Wskaźnik oczekiwań dotyczących zmian cen konsumpcyjnych w perspektywie najbliższych 12 miesięcy odzwierciedla nastroje konsumentów związane z prognozowanym tempem wzrostu lub spadku cen towarów i usług. Ocena przyjmuje wartości w przedziale od -100 do +100, wskazując skalę przewidywanych zmian.
Wartość dodatnia oznacza przewagę liczebną konsumentów przewidujących wzrost cen konsumenckich (towarów i usług konsumpcyjnych) nad konsumentami przewidującymi ich spadek, natomiast wartość ujemna oznacza przewagę liczebną konsumentów przewidujących spadek cen konsumpcyjnych nad konsumentami przewidującymi ich wzrost.
Bieżący wskaźnik ufności konsumenckiej
Bieżący wskaźnik ufności konsumenckiej (BWUK), syntetycznie opisujący obecne tendencje konsumpcji indywidualnej, wyniósł minus 12,2 i był o 3,1 pkt. proc. niższy w stosunku do poprzedniego miesiąca.
W marcu 2026 r. odnotowano pogorszenie nastrojów konsumenckich dotyczących zarówno obecnej, jak i przyszłej sytuacji - podał Główny Urząd Statystyczny.
"Spośród składowych wskaźnika najbardziej pogorszyły się oceny przyszłej oraz obecnej sytuacji ekonomicznej kraju (spadki odpowiednio o 10,2 pkt. proc. i 2,8 pkt. proc.). Niższe wartości osiągnęły również oceny przyszłej sytuacji finansowej gospodarstwa domowego oraz obecnej możliwości dokonywania ważnych zakupów (spadki odpowiednio o 2,1 pkt. proc. i 1,6 pkt. proc.)" - napisano w raporcie GUS. "Wyższą wartość niż przed miesiącem odnotowano jedynie dla oceny obecnej sytuacji finansowej gospodarstwa domowego (wzrost o 1,1 pkt. proc.)" - dodano. W odniesieniu do marca 2025 r., wartość BWUK w marcu 2026 r. poprawiła się o 3,0 pkt. proc.
Wskaźnik ufności konsumenckiej
Z kolei wyprzedzający wskaźnik ufności konsumenckiej (WWUK), syntetycznie opisujący oczekiwane w najbliższych miesiącach tendencje konsumpcji indywidualnej, pogorszył się o 2,5 pkt. proc. w stosunku do poprzedniego miesiąca i ukształtował się na poziomie minus 9,5. "Na spadek wartości wskaźnika wpłynęły oceny przyszłej sytuacji ekonomicznej kraju oraz przyszłej sytuacji finansowej gospodarstwa domowego (spadki odpowiednio o 10,2 pkt. proc. i 2,1 pkt. proc.)" - napisano w raporcie. "Lepsze niż przed miesiącem oceny odnotowano w przypadku możliwości przyszłego oszczędzania pieniędzy oraz przyszłego poziomu bezrobocia (wzrosty odpowiednio o 1,2 pkt. proc. i 0,8 pkt. proc.)" - dodano. W marcu br. WWUK poprawił się o 0,3 pkt. proc. w porównaniu z analogicznym miesiącem 2025 r.
Opracował Jan Sowa/kris
Źródło: PAP
