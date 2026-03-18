Większy lęk przed inflacją. Nowe dane GUS

Inflacja w Polsce w lutym 2026
Najnowsze badania wskazują, że Polacy oczekują znacznie wyższej inflacji - wynika z danych Głównego Urzędu Statystycznego. GUS podał, że w marcu wskaźnik oczekiwań wzrósł do 33,3 punktu z 19,8 punktu w lutym.

Rok temu - w marcu 2025 - wartość wskaźnika była na poziomie 27 punktów.

Wskaźnik oczekiwań dotyczących zmian cen konsumpcyjnych w perspektywie najbliższych 12 miesięcy odzwierciedla nastroje konsumentów związane z prognozowanym tempem wzrostu lub spadku cen towarów i usług. Ocena przyjmuje wartości w przedziale od -100 do +100, wskazując skalę przewidywanych zmian.

Wartość dodatnia oznacza przewagę liczebną konsumentów przewidujących wzrost cen konsumenckich (towarów i usług konsumpcyjnych) nad konsumentami przewidującymi ich spadek, natomiast wartość ujemna oznacza przewagę liczebną konsumentów przewidujących spadek cen konsumpcyjnych nad konsumentami przewidującymi ich wzrost.

Wskaźnik dotyczący oczekiwań inflacyjnych
Najnowsze dane o inflacji bazowej
Najnowsze dane o inflacji bazowej

Bieżący wskaźnik ufności konsumenckiej

Bieżący wskaźnik ufności konsumenckiej (BWUK), syntetycznie opisujący obecne tendencje konsumpcji indywidualnej, wyniósł minus 12,2 i był o 3,1 pkt. proc. niższy w stosunku do poprzedniego miesiąca.

W marcu 2026 r. odnotowano pogorszenie nastrojów konsumenckich dotyczących zarówno obecnej, jak i przyszłej sytuacji - podał Główny Urząd Statystyczny.

"Spośród składowych wskaźnika najbardziej pogorszyły się oceny przyszłej oraz obecnej sytuacji ekonomicznej kraju (spadki odpowiednio o 10,2 pkt. proc. i 2,8 pkt. proc.). Niższe wartości osiągnęły również oceny przyszłej sytuacji finansowej gospodarstwa domowego oraz obecnej możliwości dokonywania ważnych zakupów (spadki odpowiednio o 2,1 pkt. proc. i 1,6 pkt. proc.)" - napisano w raporcie GUS. "Wyższą wartość niż przed miesiącem odnotowano jedynie dla oceny obecnej sytuacji finansowej gospodarstwa domowego (wzrost o 1,1 pkt. proc.)" - dodano. W odniesieniu do marca 2025 r., wartość BWUK w marcu 2026 r. poprawiła się o 3,0 pkt. proc.

Premier Tusk o spodziewanej inflacji
Wskaźnik ufności konsumenckiej

Z kolei wyprzedzający wskaźnik ufności konsumenckiej (WWUK), syntetycznie opisujący oczekiwane w najbliższych miesiącach tendencje konsumpcji indywidualnej, pogorszył się o 2,5 pkt. proc. w stosunku do poprzedniego miesiąca i ukształtował się na poziomie minus 9,5. "Na spadek wartości wskaźnika wpłynęły oceny przyszłej sytuacji ekonomicznej kraju oraz przyszłej sytuacji finansowej gospodarstwa domowego (spadki odpowiednio o 10,2 pkt. proc. i 2,1 pkt. proc.)" - napisano w raporcie. "Lepsze niż przed miesiącem oceny odnotowano w przypadku możliwości przyszłego oszczędzania pieniędzy oraz przyszłego poziomu bezrobocia (wzrosty odpowiednio o 1,2 pkt. proc. i 0,8 pkt. proc.)" - dodano. W marcu br. WWUK poprawił się o 0,3 pkt. proc. w porównaniu z analogicznym miesiącem 2025 r.

OGLĄDAJ: Zgorzelski: chodzi tylko i wyłącznie o to, żeby Kaczyński mógł się dorwać do władzy
Piotr Zgorzelski

Zgorzelski: chodzi tylko i wyłącznie o to, żeby Kaczyński mógł się dorwać do władzy

Piotr Zgorzelski
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Zobacz także:
Donald Tusk
Tusk: wystosowaliśmy twardy manifest do Komisji Europejskiej
Z kraju
Karol Nawrocki
"Rosną koszty weta". Wielka agencja alarmuje, minister komentuje
Z kraju
Warszawa Okęcie, Lotnisko Chopina, opóźnione loty
Media: powroty Polaków sfinansowane za pieniądze Unii Europejskiej
Z kraju
ropa naftowa baryłka paliwo
Ropa tanieje. Jest alternatywna trasa
Rynki
Lotnisko w Nowym Jorku
Lotniskom grozi zamknięcie. "Punkt krytyczny jest bliski"
Ze świata
shutterstock_2603188221
Padły dwie szóstki w Lotto Plus
Pieniądze
Statki przy Cieśninie Ormuz (24.06.2025 r.)
Doradca Białego Domu: tankowce zaczynają przedostawać się przez cieśninę Ormuz
Ze świata
Irańskie siły bezpieczeństwa pełnią wartę podczas pogrzebu dowódców, zabitych w wyniku USA i Izraela
Irańskie władze konfiskują Starlinki. Grożą "najwyższą karą"
Tech
shutterstock_2239909941
Duża wygrana w Eurojackpot w Polsce
Pieniądze
Turyści mogą liczyć na zwrot środków
Linie lotnicze przedłużają zawieszenie lotów na Bliski Wschód
Turystyka
wieden austria shutterstock_1763428208_1
Nazywają je "miastem Rosjan". "To ich centrum operacyjne w Europie"
Ze świata
Mateusz Morawiecki
Chcieli ogromnego odszkodowania za działania rządu Morawieckiego. Jest decyzja sądu
Z kraju
warszawa miasto wieczor ludzie shutterstock_2703761903
Tego chcą Polacy. "Absolutnie kluczowa dla naszego bezpiecznego rozwoju"
Tech
Pożar rafinerii Szahran w Teheranie, 8 marca 2026 roku
Widmo globalnej klęski głodu. "To straszna, straszna perspektywa"
Ze świata
Siedziba firmy Nvidia w Santa Clara
"Punkt zwrotny". Ambitny plan najbardziej wartościowej firmy świata
Tech
rzeszow shutterstock_1968523948
Średni koszt najmu. Na biegunach Olsztyn i Rzeszów
Nieruchomości
Senator Elizabeth Warren
Senatorka ostrzega przed narzędziem Muska. "Może stanowić poważne zagrożenie"
Tech
Pałac na Wyspie. Wielki, neoklasycystyczny pałac z eleganckimi kolumnami i rzeźbami, siedzący nad spokojnym zbiornikiem wodnym i otoczony bujną zielenią. shutterstock_2623082159
Niespodziewany efekt konfliktu na Bliskim Wschodzie. Zyskuje Polska
Turystyka
gielda shutterstock_2480837631
Kasandryczne wizje analityków. Sytuacja "lose-lose"
Rynki
Premier Donald Tusk
Tusk cytuje Morawieckiego
Z kraju
Wołodymyr Zełenski
Zełenski: przyjmuję ofertę Unii Europejskiej
Ze świata
laptop biuro praca komputer shutterstock_2699328825
Czy to koniec PDF-a?
Łukasz Figielski
caracas wenezuela shutterstock_2590643785
"Odradzamy wszelkie podróże". Ważny komunikat MSZ
Turystyka
Donald Tusk - Karol Nawrocki
Prezydent pisze do premiera. "To dramatyczne wołanie"
Z kraju
Będą zmiany dla przedsiębiorców
"Koniec z dodatkowymi wizytami w sądzie i staniem w niepotrzebnych kolejkach". Wchodzą nowe przepisy
Prawo
pap_20240805_30A
To zmieni dynamikę na rynku. "Przez resztę tego roku"
Ze świata
Kuba
Polska ambasada ostrzega przed podróżą na popularną wyspę
Turystyka
Kanistry z paliwem
Ropa na huśtawce. "Rynek gorączkowo próbuje"
Rynki
Kuba. Kobieta pcha Fiata 126 w Hawanie
"Upadły kraj. Nie mają pieniędzy, nie mają ropy, nie mają niczego"
Ze świata
Polska waluta osłabia się wobec najważniejszych walut
Duży bank ukarany. Ma zapłacić ponad 21 milionów złotych
Z kraju
