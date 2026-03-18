Większy lęk przed inflacją. Nowe dane GUS

Inflacja w Polsce w lutym 2026 Źródło: TVN24

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

Rok temu - w marcu 2025 - wartość wskaźnika była na poziomie 27 punktów.

Wskaźnik oczekiwań dotyczących zmian cen konsumpcyjnych w perspektywie najbliższych 12 miesięcy odzwierciedla nastroje konsumentów związane z prognozowanym tempem wzrostu lub spadku cen towarów i usług. Ocena przyjmuje wartości w przedziale od -100 do +100, wskazując skalę przewidywanych zmian.

Wartość dodatnia oznacza przewagę liczebną konsumentów przewidujących wzrost cen konsumenckich (towarów i usług konsumpcyjnych) nad konsumentami przewidującymi ich spadek, natomiast wartość ujemna oznacza przewagę liczebną konsumentów przewidujących spadek cen konsumpcyjnych nad konsumentami przewidującymi ich wzrost.

Wskaźnik dotyczący oczekiwań inflacyjnych Źródło: PAP

Bieżący wskaźnik ufności konsumenckiej

Bieżący wskaźnik ufności konsumenckiej (BWUK), syntetycznie opisujący obecne tendencje konsumpcji indywidualnej, wyniósł minus 12,2 i był o 3,1 pkt. proc. niższy w stosunku do poprzedniego miesiąca.

W marcu 2026 r. odnotowano pogorszenie nastrojów konsumenckich dotyczących zarówno obecnej, jak i przyszłej sytuacji - podał Główny Urząd Statystyczny.

"Spośród składowych wskaźnika najbardziej pogorszyły się oceny przyszłej oraz obecnej sytuacji ekonomicznej kraju (spadki odpowiednio o 10,2 pkt. proc. i 2,8 pkt. proc.). Niższe wartości osiągnęły również oceny przyszłej sytuacji finansowej gospodarstwa domowego oraz obecnej możliwości dokonywania ważnych zakupów (spadki odpowiednio o 2,1 pkt. proc. i 1,6 pkt. proc.)" - napisano w raporcie GUS. "Wyższą wartość niż przed miesiącem odnotowano jedynie dla oceny obecnej sytuacji finansowej gospodarstwa domowego (wzrost o 1,1 pkt. proc.)" - dodano. W odniesieniu do marca 2025 r., wartość BWUK w marcu 2026 r. poprawiła się o 3,0 pkt. proc.

Premier Tusk o spodziewanej inflacji Źródło: TVN24

Wskaźnik ufności konsumenckiej

Z kolei wyprzedzający wskaźnik ufności konsumenckiej (WWUK), syntetycznie opisujący oczekiwane w najbliższych miesiącach tendencje konsumpcji indywidualnej, pogorszył się o 2,5 pkt. proc. w stosunku do poprzedniego miesiąca i ukształtował się na poziomie minus 9,5. "Na spadek wartości wskaźnika wpłynęły oceny przyszłej sytuacji ekonomicznej kraju oraz przyszłej sytuacji finansowej gospodarstwa domowego (spadki odpowiednio o 10,2 pkt. proc. i 2,1 pkt. proc.)" - napisano w raporcie. "Lepsze niż przed miesiącem oceny odnotowano w przypadku możliwości przyszłego oszczędzania pieniędzy oraz przyszłego poziomu bezrobocia (wzrosty odpowiednio o 1,2 pkt. proc. i 0,8 pkt. proc.)" - dodano. W marcu br. WWUK poprawił się o 0,3 pkt. proc. w porównaniu z analogicznym miesiącem 2025 r.

Opracował Jan Sowa/kris