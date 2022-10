Inflacja w Polsce najwyższa od 25 lat. Najnowsze dane GUS

Komentarze ekonomistów

"Inflacja we wrześniu została właśnie potwierdzona przez GUS na poziomie 17,2 proc. Inflację bazową szacujemy na około 10,7 proc. (poprzednio 9,9 proc.). Ten skok to efekt: znacznych podwyżek odzieży, znacznych podwyżek edukacji (za dobrą się płaci +7,4 proc. m/m), zwyżek cen rekreacji" - czytamy w komentarzu ekonomistów mBanku.

- Wszystko wskazuje na to, że niestety ta drabinka będzie szła do góry. Na pewno grudzień to będzie już blisko 20 procent z wielu względów. W okresie świątecznym my jako konsumenci z reguły jesteśmy bardziej otwarci na robienie zakupów i mniejsze przyglądanie się cenom. To będzie okazja, żeby te ceny podwyższać - prognozowała na antenie TVN24 ekonomistka z Uniwersytetu Warszawskiego dr Małgorzata Starczewska-Krzysztoszek.