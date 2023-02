Inflacja w górę. Najnowsze dane GUS

"Bodziec, który w dużym stopniu odpowiadał za inflację, okazał się mniejszy"

Według Grzegorza Ogonka z Santander Banku w styczniowym odczycie wzrost cen we wszystkich niebazowych kategoriach, takich jak żywność, energia, paliwa, był niższy niż zakładali analitycy banku. - Tu było dużo zakładania co do wpływu VAT, zmiany tarcz. Generalnie wyszło niżej i to może cieszyć - bodziec, który w dużym stopniu odpowiadał za inflację okazał się mniejszy - stwierdził.

Zdaniem analityka w lutym inflacja może wzrosnąć do ok. 19 proc. - Ale nie ma to aż takiego znaczenia jak to, w jakim miejscu wskaźnik cen będzie w grudniu i jak będzie wyglądało schodzenie inflacji. To jest kluczowe z punktu widzenia ewentualnej obniżki stóp procentowych. Wydaje się, że wciąż obowiązuje "wait and see", a nie poczucie, że zbliżyliśmy się do obniżki - podkreślił.