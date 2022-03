Ceny w sklepach w górę. "Konsumenci powinni przygotować się na kolejne podwyżki"

Inflacja w Polsce. W lutym "trend lekko się odwrócił"

Jak wskazał Krzysztof Łuczak z Grupy BLIX, luty wypadł nieco lepiej niż styczeń, w którym podwyżki w sklepach sięgnęły 17,6 proc. rok do roku. - W minionym miesiącu trend lekko się odwrócił, co może wynikać z obniżki VAT-u na żywność - wskazał.

Według eksperta prawdziwą przyczynę widać jednak w działaniach sieci, które podnosiły ceny w połowie stycznia, by później je opuszczać. - To oznacza, że broniły się w sytuacji masowo drożejących surowców i faktycznie nie miały też przestrzeni do zastosowania tak widocznych dla konsumentów obniżek - ocenił.