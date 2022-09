Wysoka inflacja w Polsce. Znamy najnowsze dane

czytaj dalej

To jeden z największych ciosów wymierzony w Google'a w historii firmy. Sąd Unii Europejskiej utrzymał w mocy orzeczenie, że spółka złamała zasady konkurencji. Na firmę została nałożona kara w wysokości 4,1 miliarda euro. Może to zachęcić inne organy regulacyjne do zwiększenia presji na amerykańskiego giganta - podał Reuters.