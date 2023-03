Członek RPP: oddalamy się od pewnej obietnicy

- Jeżeli chcielibyśmy wierzyć w projekcję analityków NBP to dziś nie ma warunków do obniżenia stóp procentowych, dopóki nie będzie kolejnych projekcji, które pokażą, że takie warunki są. Dziś nie ma warunków aż do końca tego okresu projekcji, czyli do końca 2025 r. bo ciągle nie dochodzimy do celu inflacyjnego - powiedział Kotecki.