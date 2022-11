Jaka jest przyszłość zerowej stawki VAT na podstawowe produkty? Członek rządu odpowiada

Ceny gazu. "Zaproponujemy rozwiązanie"

Odnosząc się do informacji, że szykowane w rządzie rozwiązania osłonowe dla odbiorców gazu mogą kosztować nawet 30 mld złotych przekazał, że "to oznacza większy deficyt, ale też konieczność tego, aby oglądać złotówkę z każdej strony". - Prowadzimy ostrożną politykę fiskalną i te instrumenty, które stosujemy są adekwatne do sytuacji - podkreślił Soboń.

Co z inflacją?

Zerowy VAT na żywność

W ramach tarczy antyinflacyjnej, która została przedłużona do końca 2022 r., stawka 0 proc. VAT obejmuje podstawowe produkty spożywcze opodatkowane wcześniej 5 proc. podatkiem. Stawka 0 proc. VAT ma także zastosowanie do nawozów, środków ochrony roślin i innych środków wspomagających produkcję rolniczą (zamiast 8 proc.), a także do gazu ziemnego (zamiast 23 proc., a od 1 lutego 2022 r. 8 proc.). Stawka 5 proc. VAT z kolei stosuje się także do energii elektrycznej i cieplnej (zamiast 23 proc., a od 1 lutego 2022 r. 8 proc.), a 8 proc. VAT do paliw silnikowych (zamiast 23 proc.).