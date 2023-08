Nowy rok bez tarczy antyinflacyjnej? Zapowiedź wiceministra

Wynagrodzenia w budżetówce

- Zakładamy wzrost funduszy wynagrodzeń o 12,3 proc., w tym wzrost kwoty bazowej o 6,6 proc. Odmiennie jest u nauczycieli – tam kwoty wzrosną o 12, proc. i środki na ten cel są w subwencji oświatowej - powiedział wiceminister finansów. - Co do sfery budżetowej – jest 6,6 proc, w kwocie bazowej, zaś o 5,7 proc. rośnie fundusz wynagrodzeń – dodał. Wyjaśnił, że to rozwiązanie da swobodę dyrektorom jednostek budżetowych co do sposobu rozdzielenia zwiększonych kwot na wynagrodzenia. - Co do ubytków w abonamencie (RTV - red.), to obecnie mamy rundę konsultacji projektu i na tym etapie nie ma środków na uzupełnienie tych ubytków, ale jest zobowiązanie ze strony rządu, że te ubytki powinny być uzupełniane - powiedział Sebastian Skuza.