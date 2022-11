Ekonomista o działaniach rządu: jestem zaskoczony, to inflację nam jeszcze podbije

Zniesienie obniżki podatków na paliwa i energię jeszcze bardziej podbije poziom inflacji w Polsce - twierdzi ekonomista Rafał Mundry. Na antenie TVN24 powiedział, że "to jest robione tylko i wyłącznie w związku z paniką co do sytuacji finansów publicznych".

- Strategii nie ma, jeżeli chodzi o walkę z inflacją. W rzeczywistości to rząd jedynie walczy obecnie z negatywnymi skutkami inflacji - ocenił. Zdaniem Mundrego w ten sposób rząd jedynie "podbija przez tą inflację, dosypując pieniądze do gospodarki".

"To inflacje nam jeszcze podbije"

- Najprawdopodobniej wynika to z tego, że (..) w ministerstwie finansów zapaliła się czerwona lampka, że stan finansów jest na tyle zły, że trzeba ciąć wydatki z budżetu państwa i trzeba coś zrobić - mówił ekonomista. Zdaniem ekonomisty "jest to robione tylko i wyłącznie w związku z paniką co do sytuacji finansów publicznych".