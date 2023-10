Polska ustępuje jedynie Węgrom. "To jest skala naszego inflacyjnego sukcesu"

Polska ustępuje Węgrom

Adam Glapiński o inflacji w strefie euro

- Na Łotwie inflacja wynosi obecnie 16,4 procent (rok do roku - red.). Przypominam, Łotwa to jest kraj strefy euro - to dla tych, co widzą jakieś lekarstwo w przynależności do strefy euro. Łotwa 16,4 procent, Litwa 18,5 procent, Estonia 20,1 procent. To są wszystko kraje euro. To pokazuje, w jakiej bylibyśmy sytuacji, gdybyśmy byli w tej chwili w strefie euro. Byłaby nasza sytuacja o wiele, wiele gorsza i nie moglibyśmy w tej sprawie nic zrobić, bo decyzje byłyby podejmowane we Frankfurcie (nad Menem, gdzie znajduje się siedziba Europejskiego Banku Centralnego - red.), a kierowane głównie sytuacją gospodarczą Niemiec, Francji, tych potężnych krajów - twierdził Adam Glapiński.