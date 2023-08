Wciąż dwucyfrowa. Są nowe dane o inflacji w Polsce

Inflacja w sierpniu 2023 roku wyniosła 10,1 procent, licząc rok do roku - wynika ze wstępnych danych Głównego Urzędu Statystycznego (GUS). W porównaniu z poprzednim miesiącem ceny utrzymały się na tym samym poziomie. W lipcu wzrost cen towarów i usług wynosił w ujęciu rocznym 10,8 procent.

Konsensus rynkowy, czyli mediana prognoz analityków, zakładała wzrost cen w sierpniu o 10 proc. Ze wstępnych danych GUS opublikowanych w czwartek wynika, że inflacja wyniosła 10,1 proc. rok do roku.

Inflacja w Polsce - sierpień 2023

Ze wstępnych danych wynika, że w sierpniu br. w ciągu roku ceny żywności i napojów bezalkoholowych wzrosły o 12,7 proc. Nośniki energii podrożały o 13,9 proc., a ceny paliw do prywatnych środków transportu spadły o 6,1 proc.

W ujęciu miesięcznym ceny żywności i napojów bezalkoholowych spadły o 1 proc. Z kolei ceny nośników energii utrzymały się na tym samym poziomie, a ceny paliw do prywatnych środków transportu wzrosły o 1,9 proc. w porównaniu do lipca.

Inflacja w Polsce wciąż dwucyfrowa - komentarze

Analitycy Polskiego Instytutu Ekonomicznego (PIE) wskazali, że hamująca inflacja to głównie efekt spadku cen paliw. "Zwalnia też tempo wzrostu cen żywności i energii. Badania koniunktury wskazują, że oczekiwania inflacyjne konsumentów i przedsiębiorców maleją. To zmniejszy presję inflacyjną" - dodali przedstawiciele think tanku związanego z Kancelarią Prezesa Rady Ministrów.