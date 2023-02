Schabowy może jeszcze podrożeć. "Rekordowo wysoki poziom cen"

W lutym 2023 r. na europejskim rynku trzody chlewnej obserwowane są wzrosty cen skupu, które wynikają głównie z ograniczonej podaży (dostępnej na rynku ilości) żywca - przekazała starsza analityczka sektora Food & Agri w BNP Paribas dr Magdalena Kowalewska. Poinformowała, iż już w 2022 r. można było obserwować dynamiczny wzrost cen żywca na rynku krajowym. Na przełomie 2022/2023 r. tendencje te zostały chwilowo odwrócone, ale od lutego powróciły do trendu wzrostowego.

Ceny produktów wieprzowych mogą wzrosnąć

- Według danych Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi przeciętna cena skupu trzody chlewnej w Polsce w połowie lutego 2023 roku wyniosła 8,29 złotego za kilogram, czyli o 13 procent więcej niż przed miesiącem oraz o 99 procent więcej niż w analogicznym okresie ubiegłego roku. Jest to rekordowo wysoki poziom cen, którego do tej pory nie notowano - podała Kowalewska.

Powołując się na dane GUS, zwróciła uwagę, że w grudniu 2022 r. liczba świń w Polsce wyniosła 9,6 mln sztuk, co oznacza spadek o 6 proc. w stosunku do grudnia 2021. - Jednocześnie zapotrzebowanie ze strony zakładów mięsnych nie słabnie, co w pierwszej połowie bieżącego roku powinno przełożyć się na utrzymanie relatywnie wysokiego poziomu cen skupu - stwierdziła.