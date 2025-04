Te produkty podrożały najbardziej

Ceny produktów wchodzących w skład koszyka codziennych zakupów wzrosły w marcu o 6,7 procent w porównaniu do poprzedniego roku, jak wynika z raportu UCE Research i Uniwersytetu WSB Merito. Największe podwyżki odnotowano w przypadku produktów tłuszczowych, owoców i napojów bezalkoholowych, podczas gdy artykuły sypkie potaniały.

W marcu codzienne zakupy zdrożały średnio o 6,7 proc. rdr. - wynika z raportu "Indeks cen w sklepach detalicznych" UCE Research i Uniwersytetu WSB Merito. Autorzy wskazali, że marcowe podwyżki były w wyższe niż w styczniu i lutym, kiedy ceny produktów wchodzących w skład koszyka wzrosły odpowiednio o 5,9 i 5,8 proc. rdr.

Ceny podstawowych artykułów rosną szybciej niż inflacja

Eksperci Uniwersytetu WSB Merito zauważyli, że ceny artykułów codziennego użytku w sklepach rosną szybciej niż wskaźnik inflacji, która wg danych Krajowej Izby Gospodarczej wyniosła w marcu 4,9 proc., do tego dynamika wzrostu cen przyspiesza.

- Trend wzrostowy jest z nami dłuższy czas. Okres przedświąteczny sprzyja wzmożonemu popytowi w wielu kategoriach, zwłaszcza spożywczych. W kwietniu możemy się spodziewać dalszego wzrostu cen, szczególnie artykułów niezbędnych do przygotowania wielkanocnych potraw. Należą do nich mięso, tłuszcze, oleje, owoce i warzywa - wskazała dr Justyna Rybacka z Uniwersytetu WSB Merito.

Z zebranych danych wynika, że w marcu br. na 17 analizowanych kategorii 16 podrożało, a w jednej produkty nieznacznie staniały. W grupie 5 najbardziej drożejących kategorii rok do roku znalazły się te same segmenty co w lutym, w identycznej kolejności.

"Ranking drożyzny"

Pierwsze miejsce w "rankingu drożyzny" ponownie zajęły artykuły tłuszczowe (masło, margaryna, olej) ze wzrostem na poziomie 16,6 proc. rdr. (w lutym – 16,1 proc.). Przy czym masło podrożało w marcu o 27,4 proc. rdr. (w lutym – o 32,5 proc. rdr.).

- Podobnie jak w poprzednich miesiącach, głównym produktem wpływającym na wzrost cen w kategorii art. tłuszczowych jest masło. W najbliższym czasie raczej nie ma perspektyw na zmianę trendu zwyżkowego. Prognozy przedświąteczne mówią nawet o tym, że kostka masła może kosztować między 11 a 12 zł. W połączeniu z informacją, że w ostatnich miesiącach znacznie spadła liczba promocji obejmujących na ten produkt, nie można mówić o optymistycznych prognozach - zauważył dr Artur Fiks z Uniwersytetu WSB Merito.

Na drugim miejscu znalazły się owoce ze średnim wzrostem 13,6 proc. rdr (w lutym – 10,7 proc.). - Kończą się zapasy owoców w polskich chłodniach, a dodatkowo koszty magazynowania i transportu z innych krajów są bardzo wysokie. Podwyżki cen powinny wyhamować w momencie pojawienia się na rynku tegorocznych zbiorów, ale tylko pod warunkiem, że nie będziemy mieli do czynienia z anomaliami pogodowymi, które mogą niekorzystnie wpłynąć na wielkość zbiorów - poinformował ekspert.

Trzecią lokatę na liście najbardziej drożejących produktów zajęły napoje bezalkoholowe, z podwyżką 12,9 proc. rdr. (9,8 proc. w lutym). - Napoje stanowią prawie 1/8 wszystkich kupowanych produktów spożywczych, co pokazuje, jak dochodowy jest ten segment. Jeżeli rynek nie reaguje spadkami popytu, to nie ma powodów, aby ograniczać podwyżki. Oczywiście, częściowo są one uzasadnione wzrostami kosztów produkcji – zwrócił uwagę Fiks.

Na czwartym miejscu uplasowały się słodycze i desery z podwyżką 11,3 proc. (w lutym – 9,7 proc). - Na wzrost cen wpływa drożejące kakao. Do tego dochodzi wzrost cen masła, mleka i znaczne podniesienie płacy minimalnej. Ponadto w przedświątecznym okresie ta kategoria produktów cieszy się wysokim zainteresowaniem konsumentów. Wzmożony popyt może dodatkowo wpływać na wzrosty cen - wskazała Rybacka.

Piąte miejsce w rankingu zajął nabiał ze wzrostem 10,9 proc. (w lutym – 9,4 proc.). W opinii autorów raportu wzrost cen w tej kategorii to skutek rosnących kosztów utrzymania bydła i ograniczonej podaży mleka.

Kolejne miejsca zajęły warzywa ze wzrostem 8,6 proc, pieczywo – 7,1 proc., środki higieny osobistej – 5,8 proc., ryby – 5,8 proc., mięso – 5,6 proc., wędliny – 5,5 proc., karmy dla zwierząt - 3,3 proc., używki (kawa, herbata, alkohole) – 2,8 proc., art. dla dzieci – o 2,5 proc., chemia gospodarcza 1,2 proc., dodatki spożywcze (ketchupy, majonezy i musztardy) – 1,1 proc.

Jedyną kategorią, w której w marcu odnotowano spadek cen, okazały się produkty sypkie (cukier, mąka, sól itd.), które potaniały o 1,2 proc. rdr. Spadek cen – o 0,4 proc. - odnotowano w tej kategorii również w lutym. Obniżka cen w tej grupie asortymentowej jest przede wszystkim spowodowana przez taniejący cukier, którego ceny na rynku hurtowym spadły o kilkanaście procent w ujęciu rocznym.

Zakłócenia przez cła

Analitycy UCE Research zwrócili również uwagę, że na globalnych rynkach widać już zakłócenia wywołane polityką celną amerykańskiej administracji, co może wpłynąć na dalsze podwyżki artykułów codziennego użytku w przyszłości.

W raporcie przedstawiono wyniki analizy średniej wartości cen, notowanej miesiąc do miesiąca i rok do roku. Objęła ona ponad 100 najczęściej wybieranych przez konsumentów produktów codziennego użytku. Łącznie zestawiono ze sobą ponad 88 tys. cen detalicznych z 41,3 tys. sklepów należących do 61 sieci handlowych. Badaniem objęto wszystkie obecne na rynku dyskonty, hipermarkety, supermarkety, sieci convenience oraz cash & carry docierające ze swoją ofertą do większości konsumentów w Polsce.

Autorka/Autor:mp/ToL

Źródło: PAP