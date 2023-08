Jaka inflacja na koniec roku? "Koniunktura jest chłodna"

Na profilu Departamentu Analiz Makroekonomicznych Banku Pekao na Twitterze wskazano, że inflacja spada nieco szybciej niż wynika z ostatniej, lipcowej projekcji Narodowego Banku Polskiego. To zaś oznacza, że także inflacja na koniec roku może znaleźć się na niższym od oczekiwanego poziomie. - Myślę, że 7 procent na koniec roku jest realne. Poniżej 10 procent inflacja spadnie już w sierpniu lub we wrześniu – powiedział główny ekonomista Banku Pekao Ernest Pytlarczyk.

Zmniejszenie tempa wzrostu cen

Jak dodał, inflacja spada wskutek spadku cen surowców oraz ze względu na wygaszanie szoków energetycznych. - Teraz te czynniki muszą się przełożyć na inne ceny. Widzimy już zmniejszenia tempa wzrostu cen w kategoriach bazowych. Widzimy też, że spada dynamika cen usług, także usług pracochłonnych – wyjaśnił główny ekonomista Banku Pekao. Przypomniał także, że w lipcu 2023 roku inflacja - według szybkiego szacunku GUS – obniżyła się do 10,8 proc. z 11,5 proc. w czerwcu. Przy czym ten spadek wziął się ze spadku cen w lipcu w stosunku do czerwca o 0,2 proc. - To jest spadek sezonowy, ale przez ostatnie trzy lata nie notowaliśmy sezonowych spadków inflacji. Tymczasem w ostatnich trzech miesiącach mamy powrót do wzorców sezonowych, a także normalizację zachowań konsumentów i brak akceptacji dla wyższych cen – stwierdził Pytlarczyk.