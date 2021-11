Wicepremier Kowalczyk i jego wyliczenia. "W kieszeniach zostaje 14 procent więcej"

Na inflację trzeba patrzeć przez perspektywę wzrostu wynagrodzeń - powiedział wicepremier i minister rolnictwa Henryk Kowalczyk w Radiu Zet. - Jeśli wzrost wynagrodzeń jest dużo szybszy, niż inflacja, to jest to w porządku. Ludzie mają więcej pieniędzy. Jeśli ktoś zarabia o 20 proc. więcej, a inflacja jest 6 proc., to mu 14 proc. zostaje w kieszeni – mówił polityk.

- Nie jestem zwolennikiem obniżania inflacji kosztem duszenia gospodarki, to był błąd, jaki popełniliśmy w latach 90-tych. Jeśli chcemy zdusić inflację kosztem drastycznego zduszenia gospodarki, to jestem przeciw – powiedział.

Kowalczyk: mamy inflację z różnych przyczyn

- Myślę, że jest to interwencja na ten moment potrzebna. Ale trzeba pamiętać, że mamy inflację z różnych przyczyn. Nie sadzę, aby mocny wzrost stóp osłabił inflację, za to może ostudzić gospodarkę – powiedział Kowalczyk. Przypomniał, że obecnie płace rosną szybciej niż inflacja.