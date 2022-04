Premier: inflacja spędza mi sen z powiek

czytaj dalej

Mieszkańcy Łeby i dziewięciu innych gmin mają znów dostęp do gazu. Dostarczany przez Grupę Kapitałową PGNiG surowiec trafia do miejsc, w których dotychczas paliwo zapewniała firma Novatek. We wtorek została ona umieszczona na polskiej liście sankcyjnej. Jak informuje PGNiG około godziny 17, jako pierwsi dostawy z PGNiG zaczęli odbierać mieszkańcy gminy Polanów. Tuż przed północą gaz dotarł do odbiorców w gminie Łeba.