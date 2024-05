Inflacja w Polsce. Znamy najnowsze dane

Komentarze ekonomistów

"Inflacja w maju tylko z niewielkim wzrostem. 2,4 proc. (w kwietniu) do 2,5 proc. +0,1 proc. m/m. Paliwa -0,3 proc. m/m, energia -0,2 proc., żywność +0,3 proc. Bez szczegółów trudno wypowiadać się o tym, co działo się z dalszymi dostosowaniami do VAT na żywności. Można jednak policzyć inflację bazową - spadła (4,1 proc. do 3,8 proc.)" - piszą ekonomiści mBanku.