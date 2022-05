Inflacja najwyższa od ponad 24 lat. "To jeszcze nie jest szczyt"

Inflacja w Polsce w maju 2022 roku wyniosła w ujęciu rocznym 13,9 procent - podał Główny Urząd Statystyczny (GUS). To najwyższy wzrost od marca 1998 roku. Ekonomiści ankietowani przez PAP spodziewali się inflacji na poziomie 13,8 procent rok do roku. W kwietniu wskaźnik wyniósł 12,4 procent.

Ceny towarów i usług konsumpcyjnych w maju 2022 r. wzrosły rok do roku o 13,9 proc., a w porównaniu z poprzednim miesiącem ceny wzrosły o 1,7 proc. - podał Główny Urząd Statystyczny.

To najwyższy wzrost cen od marca 1998 roku, kiedy inflacja również wyniosła 13,9 proc.

Komentarze ekonomistów

"Inflacja CPI (flash) w maju wzrosła z 12,4 proc. do 13,9 proc. Żywność nisko, tak jak miało być (+1,3 proc. m/m), bardzo wysoko energia (+3,4 proc.), paliwa (+5 proc. m/m). Inflacja bazowa przyspieszyła z 7,7 proc. do 8,5 proc. Naszą niską prognozę pogrążyły nośniki energii" - czytamy w komentarzu mBank Research.

"Inflacja CPI w maju wzrosła do 13,9 proc. r/r z 12,4 proc. r/r w kwietniu (przedział prognoz rynkowych: 12,9-14,2 proc.; PKO: 14,0 proc.). Największy wkład do wzrostu inflacji miały ceny żywności i paliw. To jeszcze nie jest szczyt. RPP może zareagować kolejną, dużą podwyżką stóp (75-100pb)" - piszą eksperci PKO Research.